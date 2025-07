Arias pede apoio de latino-americanos ao Fluminense em jogo com Chelsea pela semi do Mundial

O atacante John Arias usou as redes sociais em busca do apoio dos latino-americanos que moram na região de Nova York para aumentar a torcida do Fluminense diante do Chelsea. O clube carioca entra em campo às 16h desta terça-feira, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para enfrentar o rival inglês em jogo válido pela semifinal do Mundial de Clubes.

Única equipe da América do Sul nesta fase do torneio, o Fluminense tem em Arias um dos destaques desta campanha. Sentado em uma cadeira e com uma camisa com o escudo do clube, ele fez a postagem.

"Olá a todos os latino-americanos de Nova York e proximidades. Nesta terça estaremos enfrentando o Chelsea representando o nosso continente, nossa cultura e nossas raízes e queremos contar com o seu apoio no Metlife Stadium", disse o jogador.

No depoimento, o atleta diz ainda que conta com a força das arquibancadas para fortalecer o futebol latino-americano aos olhos do cenário internacional. "Juntos, queremos deixar o nome do nosso continente no (patamar) alto. Muito obrigado pelo seu apoio e nos vemos lá", diz o colombiano encerrando o vídeo.

Dos quatro representantes na competição, o Fluminense é o último que ainda permanece no Mundial. Botafogo e Flamengo foram eliminados nas oitavas de final, enquanto o Palmeiras caiu na fase seguinte.