Arias chora muito e pede desculpa a torcedores do Flu: 'Difícil sair assim'

Jhon Arias chorou muito após a eliminação do Fluminense para o Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes, hoje. O colombiano pediu desculpas à torcida tricolor e reconheceu a expectativa criada pela campanha da equipe e como foi difícil ser eliminado desta maneira.

Difícil achar palavras num momento desses. Era algo muito grande. É só pedir desculpas aos torcedores, a gente estava muito perto, estávamos sonhando, chegamos à semi. Lutamos muito. Eu tento me dedicar ao máximo, dou minha vida por essa camisa e por esse clube que me ajudou tanto.

Não poderíamos ter dado mais, demos tudo o que tínhamos dentro de campo. Hoje estava difícil mesmo. É só pedir desculpas porque críamos uma grande expectativa no Brasil e no mundo todo e é difícil sair assim. Amanhã é outro dia, vamos aprender com o que vimos aqui. Arias, à CazéTV

E ao Sportv, o que ele disse?

Dia triste, mas de orgulho. "Estivemos muito perto de alcançar nossos objetivos e hoje, infelizmente, a gente sai eliminado de uma competição que gerou muita expectativa na gente e no nosso torcedor. A sensação é de pedir desculpa por infelizmente não atingirmos o objetivo. Entregamos até o fim e tentamos todas as maneiras possíveis, deixamos nosso 100% em campo. Me deixa emocionando porque estivemos muito perto. Não tem um dia desde que passamos à semi que não sonhamos em chegar na final. É uma mistura de sensações difíceis de assimilar, mas com o passar do tempo, temos que ter a cabeça no lugar e saber que temos uma competição muito boa. Saímos orgulhosos, mas temos que refletir sobre o que devemos melhorar para continuar a temporada e a carreira de cada um. Hoje, é um dia triste, mas também de muito orgulho para todos nós."

Chelsea superior. "Hoje, infelizmente, o Chelsea foi superior. Eles conseguiram se impor melhor no jogo e saíram na frente antes de sustentar a vantagem. Ficou difícil para tentar encaixar a marcação neles e gerar volume de jogo, principalmente na parte da frente. Eles fizeram um jogo muito bom, e nós estivemos abaixo do que pretendíamos fazer. Agora é botar a cabeça no lugar, esfriar a cabeça e fazer uma análise mais completa. Quando você sai derrotado, tende a ser fatalista e achar que tudo está ruim, mas fizemos um bom torneio"

Flu perde e dá adeus ao sonho

O Fluminense perdeu para o Chelsea por 2 a 0, hoje, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Flu terminou o Mundial como o melhor brasileiro.

João Pedro anotou dois golaços. Revelado pelo Flu, ele abriu o placar ainda no primeiro tempo e fechou a conta na etapa final. Em ambos, soltou o pé para marcar.

O jogo foi o segundo dele pelo Chelsea. Contratado durante o Mundial, ele entrou no final do jogo contra o Palmeiras e foi titular hoje.

O Chelsea espera por Real Madrid ou PSG na final do próximo domingo. Espanhóis e franceses se enfrentam amanhã na outra semifinal.