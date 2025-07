Após recuo na contratação de irlandês, Flamengo vive crise interna e pode perder José Boto

O clima nos bastidores do Flamengo está pegando fogo. Após o veto do presidente Bap à chegada do irlandês Mikey Johnston, o Rubro-Negro vive uma crise interna que pode culminar na saída de José Boto, português contratado em janeiro para assumir o futebol do Mengão.

Com o aval do técnico Filipe Luís, o dirigente fechou a contratação de Johnston, que está no West Bromwich, da Inglaterra. Porém, com a reprovação da torcida e muita pressão interna, o presidente Bap vetou o negócio. Desde então, críticas foram feitas a Boto, que teria ficado extremamente desconfortável com o recuo do Rubro-Negro na negociação.

As informações sobre a crise nos bastidores do Flamengo e uma possível saída de José Boto foram dadas inicialmente pelo GOAL.

Desgaste na relação

Nos últimos meses, a relação de Boto tem se desgastado ainda mais nos bastidores do Flamengo. A forma como o português liga com alguns assuntos causa desconforto na cúpula rubro-negra e até nos jogadores. Um destes exemplo foi quando o diretor deu uma entrevista durante a Copa do Mundo de Clubes dizendo que gostaria de contar no Mengão com o atacante Vlahovic, sérvio que deixava Pedro no banco nos tempos de Fiorentina.

Além disso, a forma como Boto teria lidado com o caso Gerson também causou incômodo. Pessoas importantes da diretoria do Flamengo também achariam exagerada o excesso de entrevistas dadas pelo português.

Por fim, nos últimos dias, foram divulgados prints de uma conversa com uma suposta pessoa importante do Flamengo, dizendo que estaria disposto a vender Pedro caso chegasse uma proposta em torno de 15 milhões de euros. O clube rapidamente negou a notícia divulgada pelo jornalista em questão, mas os jogadores teriam acreditado que a pessoa envolvida nos prints teria sido Boto.

José Boto chegou ao Flamengo no início de 2025, junto com a nova gestão de Bap. Até aqui, ele fechou as contratações do atacante Juninho, do zagueiro Danilo e do volante Jorginho.