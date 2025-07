Após Mundial, Fluminense briga por títulos no Brasil? Colunistas opinam

Melhor brasileiro no Mundial de Clubes, o Fluminense pode ser apontado como favorito nas competições nacionais e sul-americanas que ainda disputa? Alicia Klein e Milly Lacombe responderam à questão, no Fim de Papo.

O Fluminense é o sexto colocado do Brasileirão, a apenas quatro pontos do líder Flamengo. Na Copa do Brasil e na Sul-Americana, a equipe já está nas oitavas de final. No torneio nacional, enfrenta o Inter, enquanto ainda não tem adversário definido na competição sul-americana.

Alicia: Fluminense pode brigar por Copas

Se o Fluminense jogar o que jogou no Mundial de Clubes, pode brigar pelo título da Copa do Brasil. O Fluminense foi bem na Sul-Americana mesmo fazendo jogos com o time completamente reserva - nem o Renato foi. Acho possível. Competição de tiro longo, acho complicado. É complicado aguentar o Brasileiro com o elenco mais curto.

Alicia Klein

Milly: Elenco do Fluminense volta com moral

Sem dúvida, dá [para brigar por títulos]. O Fluminense volta sabendo que tem elenco. O Thiago Silva não pode jogar vários jogos seguidos, mas Freytes e Ignacio pode ser uma dupla. O Fluminense que foi para lá, não foi com a mesma moral que volta. Tem jogadores que voltam muito revigorados.

Acho importante o Fluminense compreender que tem elenco. Esse elenco é satisfatório, fez coisas incríveis na Copa do Mundo. Usar o dinheiro para contratar é loucura. Tem que usar o dinheiro para sanar as contas.

Milly Lacombe

