Após eliminação do Fluminense no Mundial, Thiago Silva recebe camisa do Chelsea

Na tarde desta terça-feira, o Chelsea venceu o Fluminense por 2 a 0 e carimbou sua vaga na final da Copa do Mundo de Clubes. Após a partida, o ex-capitão e ídolo dos 'Blues', Thiago Silva, recebeu uma camisa da equipe londrina.

"O Monstro", escreveu o Chelsea em uma postagem nas redes sociais. Na foto, Thiago Silva segura uma camisa dos 'Blues', clube que defendeu entre 2020 e 2024.

Apesar de ter chegado ao Chelsea aos 36 anos, Thiago Silva foi um dos destaques defensivos durante suas quatro temporadas no futebol inglês. Um dos líderes e capitães do elenco, o zagueiro entrou em campo 155 vezes e conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Uefa.

Em julho de 2024, Thiago Silva se despediu do Chelsea e voltou ao Fluminense, clube que havia defendido entre 2006 e 2008. No Tricolor das Laranjeiras, o zagueiro também é capitão e atuou em cinco dos seis jogos do Tricolor Carioca nesta edição da Copa do Mundo de Clubes.

Agora, o Chelsea aguarda o vencedor do duelo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, que acontece nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), para saber quem enfrentará na grande final da Copa do Mundo de Clubes. A decisão está marcada para domingo, também às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei (EUA).