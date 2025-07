Amigo de técnico do Chelsea, Luís Fabiano compara Maresca a Rogério Ceni

Enzo Maresca, o técnico italiano do Chelsea, jogou com os brasileiros Luís Fabiano, Renato e Daniel Alves no Sevilla e ganhou o bicampeonato da Copa da Uefa, atual Liga Europa, em 2006 e 2007. Já era tratado como candidato a técnico de alto nível por seus colegas. Luís Fabiano lembra da liderança de Maresca no vestiário e faz uma comparação com Rogério Ceni.

Mudança de carreira

Luís Fabiano conversou com o UOL para lembrar sua relação com o treinador rival do Fluminense. "Na nossa relação dentro da equipe do Sevilla, Maresca era muito gente boa. Era do nosso grupo de jogadores estrangeiros. Ele, eu, Daniel, Renato. Todos muito amigos", lembra-se.

Dentro do vestiário, um líder nato. "Não era o capitão, porque isso era pelo tempo de clube. Mas era liderança. Conversava, debatia, trocava ideias e informações com nosso treinador, Juande Ramos. Neste ponto, lembrava muito o Rogério Ceni", diz o ex-centroavante do São Paulo, bicampeão da Copa da Uefa pelo Sevilla. "Rogério também debatia muito a parte tática, corrigia posicionamentos de jogadores. O Maresca era muito parecico com o Rogério neste aspecto."

Luís Fabiano conta que já percebia no atual treinador do Chelsea o desejo de ser treinador. "Ele falava abertamente que seria treinador depois de abandonar a carreira de jogador." Bem diferente do próprio centroavante, ex-São Paulo. "Eu não. Eu nunca quis e sempre soube que não seria técnico."

O futebol mudou nos últimos tempos, e Maresca trabalha de modo diferente do que fazia aquela equipe do Sevilla. Juande Ramos, técnico espanhol que levou o Sevilla ao bicampeonato da Copa da Uefa, costumava executar marcação por zona. Maresca defende de forma diferente, com muitas perseguições individuais e sem sobra, em momentos determinados das partidas. Este estilo está presente em grande parte das equipes da Copa do Mundo de Clubes. "Juande Ramos era diferente, mas em jogos mais difíceis também individualizava algumas marcações", lembra-se Luís Fabiano.

Maresca, não! Juande Ramos usava mais o volante Poulsen para estas perseguições individuais. Se fosse necessário marcar individualmente jogadores especiais, como Ronaldinho Gaúcho ou Samuel Eto'o, Poulsen era o escolhido. "Maresca era sempre o segundo volante. Tinha bom passe, chegava à grande área adversária, fazia gols", diz Luís Fabiano. Fez dois gols na final da Copa da Uefa de 2006, vitória sevilhista por 4 a 0 sobre o Middlesbrough. O amigo Luís Fabiano marcou um.