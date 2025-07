Amanda Nunes minimiza vitória de Kayla Harrison no UFC 316: "Não estou impressionada"

De volta ao cenário do MMA após dois anos afastada, Amanda Nunes não escondeu sua opinião sobre a atuação de Kayla Harrison na conquista do cinturão peso-galo (61 kg) feminino do UFC. Em entrevista recente ao canal 'The Schmo', a ex-campeã das categorias galo e pena (66 kg) afirmou que não ficou surpresa com o desempenho da rival diante de Julianna Peña no UFC 316.

O reencontro da brasileira com o mundo das lutas acontece justamente no momento em que a bicampeã olímpica desponta como novo nome dominante da divisão. O contraste entre a veterana consagrada e a recém-coroada campeã tem despertado o interesse de fãs e analistas, que enxergam no possível duelo uma colisão de gerações e estilos.

"Não estou impressionada. Acho que ela fez o que deveria fazer. Viu que podia vencer a Julianna, viu o braço, pegou o braço e venceu. Estou feliz por ela", declarou Amanda, de forma direta.

Retorno por prazer

Kayla finalizou Peña com uma kimura nos segundos finais do segundo round, em uma performance dominante que a consagrou como nova detentora do título. Apesar do resultado expressivo, a conquista não parece ter mexido com a 'Leoa', que garante estar mais empolgada com seu próprio retorno do que preocupada com eventuais adversárias.

"Só quero lutar de novo. Voltei porque sinto prazer em fazer isso. Saí porque precisava descansar. Agora tive o tempo necessário. Então, por que não voltar?", explicou.

A expectativa por um confronto entre as duas é alta. Ambas possuem trajetórias marcantes no esporte e, agora, estão no centro de uma superluta que promete entrar para a história do MMA feminino. Mesmo com o histórico de rivalidade, Amanda mantém um tom sereno e evita alimentar um clima hostil, preferindo deixar que o octógono fale por si.

