Alcaraz não dá chances a Norrie e volta à semifinal em Wimbledon

Diante de sua torcida, o britânico Cameron Norrie tentou de tudo. Tentou entrar em duelos mais longos, tentou jogar pontos mais curtos, tentou chamar o público britânico para empurrá-lo. Nada disso, porém, incomodou Carlos Alcaraz consistentemente. Com uma atuação de altíssimo nível do começo ao fim, o espanhol, atual número 2 do mundo e bicampeão de Wimbledon, fez 6/2, 6/3 e 6/3 e garantiu seu retorno às semifinais do torneio britânico.

Na busca pelo tri, Alcaraz agora soma 19 vitórias seguidas no torneio e 23 triunfos consecutivos no circuito mundial em 2025. O espanhol não perde desde a final do ATP 500 de Barcelona, onde o dinamarquês Holger Rune foi campeão. Depois desse dia, Carlitos foi campeão do Masters 1000 de Roma, de Roland Garros e do ATP 500 de Queen's.

O adversário de Alcaraz na semi será o americano Taylor Fritz (#5 do mundo), que avançou ao superar o russo Karen Khachanov (#20) por 6/3, 6/4, 1/6 e 7/6 (4).

Tabu que nem Andy Murray quebrou

O jogo de hoje foi o 20º na Era Aberta do tênis (a partir de 1968) entre um tenista britânico e um campeão defendendo o título em Wimbledon. Apenas dois atletas da casa tiveram sucesso nesse tipo de ocasião. No entanto, isso não acontece desde 1997, quando Tim Henman derrotou Richard Krajicek nas oitavas de final. Nem Andy Murray, que foi campeão em Wimbledon em 2013 e 2016, quebrou esse tabu.

Como foi o jogo

Alcaraz sofreu um susto no primeiro set, e ele veio logo em seu primeiro game de saque. O espanhol, porém, não só salvou quatro break points como quebrou o saque de Norrie logo na sequência. O britânico, que fez uma dupla falta no break point, tinha problemas para encaixar seu serviço, e Alcaraz voltou a quebrá-lo no quinto game, desta vez com uma passada de direita. O placar ficou em 4/1, e o bicampeão, em grande forma, manteve a vantagem até fechar o set por 6/2.

A segunda parcial começou, e Norrie tentava de tudo, mas Alcaraz sempre encontrava uma resposta. O espanhol novamente quebrou o saque do tenista da casa e não só abriu 3/1 como disparou um ace para salvar um break point no sexto game. Dois pontos depois, deixou o placar em 4/2. O britânico não achava uma maneira de mudar a partida e foi quebrado novamente no nono game, o que selou a parcial por 6/3.

O terceiro set foi mais do mesmo, já que Norrie não conseguia incomodar Alcaraz consistentemente. O espanhol aproveitou o primeiro break point que teve, que veio no sexto game, e abriu 4/2. Com o tenista da casa já parecendo não acreditar na virada, bastou ao favorito fechar a partida com seu serviço no nono game.