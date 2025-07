Zagueiro encerra contrato com Bragantino e assina até 2029 com time português

O Red Bull Bragantino informou, nesta segunda-feira, o encerramento do vínculo com o zagueiro Léo Realpe. O equatoriano, que estava emprestado ao Famalicão, de Portugal, acertou sua transferência em definitivo para o clube europeu, com contrato válido até 2029.

Contratado em 2020, o defensor de 24 anos disputou 72 partidas com a camisa do Massa Bruta, marcou um gol e integrou o elenco finalista da Sul-Americana de 2021.

Léo Realpe está no Famalicão desde setembro de 2024. Até o momento, são cinco jogos, todos como titular.

"Muito feliz e honrado por continuar este trajeto no Famalicão. Esta era uma meta que tinha estabelecido assim que cheguei no início da temporada e, como tal, não poderia estar mais orgulhoso. Este voto de confiança deixa-me ainda mais apaixonado pelo clube e, simultaneamente, aumenta a minha responsabilidade", disse o jogador.