Vôlei Renata se apresenta para temporada 2025/26 no Taquaral

A 16ª temporada do Vôlei Renata teve início nesta segunda-feira com apresentação de parte do elenco, no Ginásio do Taquaral, em Campinas. Desfalcado dos atletas que estão na seleção, o time campineiro começou os trabalhos visando os desafios da temporada 2025/26. A primeira atividade foi uma conversa com a comissão técnica.

Wítallo, com a Seleção Brasileira sub-26 para uma série de amistosos em Santa Catarina, não esteve no Taquaral, assim como Adriano, Judson e Pinta, que estão em Paris, na França, em preparação para a disputa da terceira etapa da Liga das Nações, da mesma forma que o técnico Horacio Dileo e o oposto Bruno Lima, com a Seleção Argentina. Eles se juntam ao elenco nos próximos meses.

Iniciam os trabalhos, os levantadores Bruno e Cris, o oposto Acerola, os ponteiros Maurício Borges e Renan Bonora e o líbero Lukinha. Quem comandará a pré-temporada será o assistente-técnico Fernando Martins, o Pirata, juntamente com a equipe de preparação física, comandada por João Carlos Bastos, que se junta à equipe na próxima semana após a disputa do Mundial feminino sub-19.

PRÉ-TEMPORADA MODO ON! ???? Nesta segunda-feira (07), Bruninho, Maurício Borges, Lukinha, Cris, Renan Bonora e Acerola se apresentaram no Ginásio do Taquaral para dar início aos trabalhos da pré-temporada no Vôlei Renata. ?: Pedro Teixeira pic.twitter.com/HDfobKX8Th ? Vôlei Renata (@VoleiRenata) July 7, 2025

"Temos um time muito qualificado, em todos os aspectos, agora começamos a construir nossa identidade, como grupo, como time, sabendo que temos desafios enormes pela frente. Trabalho, humildade, sacrifício e união serão sempre nossas referências para encarar o dia-dia", comentou o técnico Horacio Dileo.

"É um dia muito especial, tanto para os patrocinadores, quanto para o projeto. Estamos indo para o 16º ano, o que mostra a solidez da nossa filosofia e do nosso trabalho. Existe uma expectativa muito grande para esta temporada pela boa campanha que fizemos, mas sabemos que o trabalho diário de cada um vai nos levar mais perto dos nossos objetivos", complementou Maurício Lima, bicampeão olímpico e embaixador do Vôlei Renata.

Após uma conversa nos vestiários com a comissão técnica, os novos jogadores do elenco, Renan e Acerola, passaram por uma avaliação com o fisioterapeuta Samuel Mamprin.

Pré-Temporada

As primeiras semanas de trabalho do Vôlei Renata terá seis jogadores: Bruno, Cris, Acerola, Renan Bonora, Maurício Borges e Lukinha. O início do trabalho será focado na parte física, com treinos na academia do Taquaral e na Bodytech, do Shopping D. Pedro. O time campineiro também fará treinos na areia e na piscina nas primeiras semanas.

O primeiro desafio do Vôlei Renata na temporada será o Campeonato Paulista, que terá início, para os campineiros, na primeira semana de setembro. O time comandado pelo técnico Horacio Dileo é o atual campeão estadual.