Veja cinco pontos que merecem atenção do Corinthians em última semana da intertemporada

O Corinthians entrou, no último domingo, na última semana de treinos antes do retorno do Campeonato Brasileiro. O Timão vem tendo uma espécie de intertemporada devido à pausa no calendário para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, e o técnico Dorival Júnior está aproveitando o período para fazer os ajustes necessários.

O Corinthians retorna aos gramados no próximo dia 13 de julho, um domingo, para encarar o Red Bull Bragantino. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Depois de nove dias de atividades, o Corinthians ainda tem uma semana intensa de treinos pela frente. Abaixo, a Gazeta Esportiva listou cinco pontos que merecem a atenção do Timão durante os últimos dias de intertemporada no CT Dr. Joaquim Grava.

Melhorar produção ofensiva

Na reta final do primeiro semestre, o Corinthians de Dorival Júnior encontrou dificuldades para balançar as redes. Nas últimas 11 partidas, foram 11 gols marcados. Acontece que quatro deles foram apenas na vitória sobre o Internacional, pela sétima rodada do Brasileirão.

O Timão tem sofrido não só com a ausência de eficácia, mas principalmente com a pouca criação. Não à toa, a equipe alvinegra passou por uma 'seca' ofensiva de três jogos sem marcar antes do duelo contra o Grêmio, o último antes da pausa para o Mundial de Clubes.

Segundo dados da plataforma Sofascore, o Corinthians tem uma média de 1.8 grandes chances criadas por partida na Série A. Já a média de boas oportunidades desperdiçadas é 1.1 por partida, ou seja, maior que a metade de ótimas chances criadas.

Dorival já disse em diversas ocasiões que sabe do problema de criação do time e pode aproveitar essa semana de treinos para corrigi-lo. Vale citar, porém, que o treinador não teve Garro, meia mais criativo do elenco, à disposição em oito dos 11 jogos. Assim, a volta do argentino pode ser a grande solução para as dificuldades ofensivas da equipe.

Encontrar 'time ideal'

O início de trabalho de Dorival Júnior no Corinthians ficou muito marcado pela 'ausência' de um time titular. Nos 11 primeiros jogos em que esteve no comando da equipe, o treinador não repetiu escalações, fato que despertou a atenção de parte da Fiel Torcida.

Quando questionado sobre o assunto em coletivas, o técnico explicou que o rodízio se deu após sua comissão identificar uma questão física no elenco devido ao desgaste da alta sequência de jogos. Portanto, ele passou a promover modificações para preservar alguns dos principais jogadores do Timão.

Dessa forma, a intertemporada apareceu em um bom momento para Dorival, que pode seguir utilizando os treinamentos para encontrar uma '11 ideal' para o Corinthians, fazendo apenas uma modificação ou outra entre as partidas.

"Conhecendo o Dorival, acredito que ele vai ter um tempo maior para trabalhar uma equipe principal. Não sei, pode ser que mexa menos", disse Celso Resende, preparador físico do Timão, em coletiva recente.

Aproveitar contato com garotos da base

A intertemporada é um período importante para que Dorival Júnior tenha maior contato com alguns garotos da base alvinegra. Em eventuais ausências por lesão e também em razão da dificuldade para contratar reforços pela escassez de recursos financeiros, os Filhos do Terrão podem virar soluções caseiras para posições carentes do elenco.

Quatro jovens da base foram chamados por Dorival e têm integrado as atividades do grupo profissional no CT Dr. Joaquim Grava. São eles: o meio-campista Luiz Gustavo Bahia (19 anos), o meia-atacante Dieguinho (17), e os atacantes Gui Negão (18) e Kauê Furquim (16).

Além deles, o jovem Kayke, de 21 anos, também vem sendo especialmente observado pelo treinador. O atacante tem respondido nos treinamentos e é visto com bons olhos pela comissão técnica do Corinthians. Ele, inclusive, chegou a ser utilizado no empate em 1 a 1 contra o Grêmio, pela Série A, e foi bem.

Aprimorar estilo e filosofia de jogo

Dorival Jr. também pode utilizar a intertemporada para aprimorar sua filosofia de jogo no Corinthians, uma vez que completou dois meses no comando do Timão recentemente. O treinador tem adotado uma formação no 4-1-4-1, com o meio-campo especialmente reforçado.

Mesmo com pouco tempo no clube, o trabalho de Dorival já tem mostrado sinais positivos. Um exemplo é a melhora fundamental no setor defensivo, que vinha sendo o 'calcanhar de Aquiles' do Corinthians no início da temporada. Em 11 jogos sob o comando do treinador, o time alvinegro sofreu somente sete gols.

Desde que o treinador assumiu o cargo, a alta sequência de jogos impediu que ele tivesse um longo período de treinos. O primeiro veio a acontecer apenas na data Fifa, no começo de junho. Agora, com o maior tempo de trabalho nesta intertemporada, a tendência é que Dorival conheça ainda mais as características do elenco que tem em mãos.

Avançar em recuperação de Yuri Alberto

O Corinthians entrou na pausa do Mundial de Clubes com seu principal goleador lesionado. Yuri Alberto fraturou a vértebra L1, à direita, na região lombar da coluna. Durante as férias, o centroavante seguiu o tratamento e combinou o trabalho com o descanso.

No último dia 30 de maio, Yuri chegou a iniciar o processo de transição junto à preparação física. No dia seguinte, em um treino aberto, a imprensa pôde acompanhar o atacante trabalhando separado dos demais companheiros, correndo e fazendo exercícios específicos no gramado.

Em coletiva após o treino, o coordenador de preparação física do Timão, Reverson Pimentel, atualizou a situação médica do camisa 9. O profissional evitou cravar uma data para o retorno do atacante, mas afirmou que a volta dele pode acontecer "antes do esperado".

A próxima semana de treinamentos, então, pode ser fundamental para o processo de recuperação de Yuri Alberto, que é titular incontestável do Corinthians e tenta retornar o mais rápido possível para ajudar a equipe. Nesta temporada, o centroavante soma 13 gols e uma assistência em 35 jogos.