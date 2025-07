Treze perde do Horizonte e chega ao 6º jogo sem vencer na Série D

Nesta terça-feira, pela 11ª rodada da Série D, o Treze recebeu o Horizonte no Estádio Governador Ernani Sátyro e perdeu por 2 a 0. Os gols dos visitantes foram marcados por Vanderlan e Clayton.

Com o resultado negativo, o Treze completou o sexto jogo sem vencer (um empate e cinco derrotas). Deste modo, caiu para a lanterna do grupo, com os mesmos dez pontos. O Horizonte, por sua vez, ultrapassou no adversário e subiu para a sétima colocação, com 11 conquistados.

O Treze retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Sousa, pela 12ª rodada da Série D. O jogo acontece às 16h30 (de Brasília), no Estádio Antonio Mariz. Do outro lado, o Horizonte recebe o Ferroviário no próximo domingo (13), às 16h, no Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa. O jogo também é válido pela 12ª rodada da competição nacional.

O gol do Horizonte saiu aos 15 minutos do primeiro tempo, com Vanderson. O atleta recebeu ótimo passe de Igor Rayan e completou ao gol.

Até que aos 36 da etapa final, Cleyton arriscou de longe e contou com uma falha de Igor Rayan para fechar a conta.