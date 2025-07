Torcida do São Paulo vê como "bom" primeiro semestre de Luciano

A torcida do São Paulo aprovou o primeiro semestre de Luciano. O camisa 10 tricolor foi decisivo em jogos grandes, embora nem sempre tenha sido titular, provando mais uma vez que será muito útil ao Tricolor ao longo da temporada.

Para 50% dos leitores da Gazeta Esportiva, o primeiro semestre de Luciano com a camisa do São Paulo foi "bom".

Outros 10,71% acreditam que a metade inicial de 2025 do camisa 10 tricolor foi "ótima". Já 17,86% creem que foi regular.

Considerado ídolo por uma parte considerável da torcida são-paulina, Luciano não conseguiu ser unanimidade pelo que mostrou nos primeiros seis meses do ano. Para 10,71% dos leitores, seu desempenho foi "ruim". A mesma porcentagem julgou suas performances como "péssimas".

Agora sob o comando de Hernán Crespo, Luciano terá a vantagem de já conhecer o treinador e ter conquistado junto com ele o Campeonato Paulista de 2021. O camisa 10, inclusive, fez gol na final em cima do Palmeiras, ajudando a acabar com um jejum do São Paulo de mais de oito anos sem título. Resta saber se ele começará a segunda passagem do argentino à frente do Tricolor como titular.