Torcedores do Santos entendem que semestre de Aderlan foi "ruim"

Depois de quase um ano afastado dos gramados, Aderlan viveu um primeiro semestre de reconstrução no Santos. O lateral direito sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em julho de 2024, diante do Ituano, pela Série B. A grave lesão exigiu cirurgia e um longo processo de reabilitação, que se estendeu até abril deste ano.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, os torcedores classificaram o semestre de Aderlan como "ruim" pelo Santos, com 42,50% dos votos. 32,50% dos votantes entenderam que o semestre foi "péssimo". A opção regular, com 20%, ficou na terceira posição, seguido por "bom" (3,75%) e "ótimo" (1,25%).

Semestre de Aderlan

A volta oficial aos campos aconteceu no dia 27 de abril, quando o jogador entrou no segundo tempo da derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Aderlan substituiu Luisão e atuou por 22 minutos. Depois disso, ainda somou mais duas participações: jogou 25 minutos contra o CRB, pela Copa do Brasil, e 26 minutos no empate sem gols com o Ceará, novamente pelo Brasileirão.

O veterano de 34 anos viu o cenário na lateral direita mudar durante o período fora. Léo Godoy, que começou a temporada como titular, foi negociado com o Independiente, da Argentina. JP Chermont, jovem da base, perdeu espaço e Luisão, improvisado na função, não conseguiu se firmar. Com isso, Aderlan passou a ser visto como forte candidato para assumir a vaga de vez.

Recuperado também de dores recentes na coxa direita, o jogador participou de um jogo-treino contra a Portuguesa Santista antes da pausa para o Mundial de Clubes, ganhando ritmo de jogo. A expectativa é de que ele seja titular na retomada do Brasileirão, contra o Palmeiras, na Vila Belmiro.

Contratado no início de 2024, Aderlan soma 19 partidas com a camisa do Santos. No semestre, mais do que números ou minutos em campo, sua trajetória foi marcada pelo desafio de recuperar espaço em um elenco pressionado por resultados. Com o Peixe lutando contra a zona de rebaixamento, sua experiência pode ser uma das armas de Cléber Xavier na busca por estabilidade defensiva.