Thiago Silva projeta reencontro especial com o Chelsea e projeta classificação do Fluminense

Perto de enfrentar o Chelsea pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes, Thiago Silva não escondeu a mistura de sentimentos que o reencontro com o ex-clube desperta. Ídolo recente em Londres e hoje pilar do Fluminense, o zagueiro falou sobre a expectativa pelo duelo marcado para esta terça-feira, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e destacou o peso emocional da partida.

"É claro que a ansiedade é grande para eu enfrentá-los numa semifinal de Copa do Mundo. Estive recentemente em Londres, vi meus filhos, fui aos treinos, falei com muita gente. Tenho muitos amigos ali, falo com alguns praticamente toda semana. Vai ser um dia especial para mim, mas será ainda mais especial se a gente conseguir a classificação", afirmou o defensor de 40 anos.

Campeão da Liga dos Campeões e do Mundial pelo Chelsea, Thiago foi peça fundamental no ciclo recente mais vitorioso do clube inglês. Foram 196 partidas e nove gols entre 2020 e 2024. Agora, na reta final de sua carreira, ele vive mais um momento marcante ao lado do Fluminense, clube que o revelou ao cenário nacional e pelo qual sonha encerrar sua trajetória com mais um feito internacional.

"Significa muito. Fiz uma linda história no Chelsea e no PSG. Agora estou nessa etapa final da carreira, vivendo momentos importantes de novo. Se eu conseguir eliminar o Chelsea, com todo o carinho que tenho por eles, vai ser muito especial. Quando a gente se enfrenta, não tem muito o que fazer: é pensar nos nossos. Depois, minha torcida por Chelsea e PSG será eterna", declarou.

Apesar de não ter trabalhado com o técnico Enzo Maresca, atual comandante do time inglês, Thiago reforçou que conhece o grupo em profundidade e tem buscado ajudar a comissão técnica tricolor com informações pontuais.

"Não conheço tanto o Maresca, mas conheço muitos atletas ali. A gente tem conversado, trocado algumas informações, mas os detalhes mesmo ficam entre a gente. O mais importante é que estamos preparados. O Fluminense tem uma torcida especial, tem uma aura diferente, e espero que isso funcione amanhã também", disse.

Após eliminar o Al-Hilal e a Inter de Milão, o Fluminense chega embalado para encarar o Chelsea. Do outro lado, os ingleses passaram por Palmeiras e Benfica na fase eliminatória do torneio.