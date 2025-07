Flu, Chelsea e PSG: Ninguém é mais amado que Thiago Silva na semi da Copa

Nenhum jogador das semifinais do Mundial de Clubes é mais amado do que Thiago Silva. O zagueiro do Fluminense construiu história gloriosa em outros semifinalistas da competição.

Ídolo em 75% dos semifinalistas

Thiago Silva é ídolo de Fluminense, PSG e Chelsea. O Real Madrid é o único semifinalista pelo qual o defensor não atuou na carreira.

A relação com o Fluminense vem de longa data. O zagueiro ganhou notoriedade atuando pelo clube carioca no título da Copa do Brasil de 2007 e ficou até 2009, permanecendo como ídolo mesmo após o vice da Libertadores de 2008. Cobiçado pelos principais times do mundo, foi para o Milan.

A volta tão aguardada aconteceu em 2024, com uma festa no Maracanã. Mesmo aos 40 anos, o defensor segue em alta e é um dos destaques do Mundial.

A passagem pelo PSG durou oito anos. Thiago chegou ao projeto milionário em 2012 para ser um líder — e foi. Idolatrado pelos torcedores, ele conquistou 24 títulos (sete Campeonatos Franceses, seis Copas da Liga Francesa, seis Supercopas da França e cinco Copas da França).

Thiago Silva agradece homenagem da torcida do PSG Imagem: REUTERS/Benoit Tessier

O zagueiro deixou o clube francês com uma única frustração: a falta do tão sonhado título da Champions. Mesmo cheio do dinheiro, o PSG amargou eliminações e não venceu o torneio até sua saída. Nada que apagasse a história e a idolatria dos torcedores. Thiago foi homenageado com uma faixa dos Ultras na despedida após a diretoria liberá-lo: "Thiago Silva em Paris... A gente assina na hora".

A saída do PSG abriu caminho para o Chelsea. Em busca de um nome experiente para o elenco, os Blues fecharam com o zagueiro em 2020 e começaram uma relação que durou quatro anos.

Torcida do Chelsea homenageia Thiago Silva com bandeirão Imagem: Reprodução/X

Foram três títulos no período, todos internacionais. O Chelsea voltou a conquistar a Champions com Thiago Silva como titular, venceu o Mundial de Clubes e depois emendou a Supercopa da Uefa.

Thiago recebeu homenagem e foi eleito para o time de todos os tempos do Chelsea. Na sua despedida, os fãs ergueram um bandeirão em Stamford Bridge, casa do clube: "Obrigado, Monstro: um de nós". Já em 2025, ao completarem 120 anos, os Blues fizeram uma votação online, e os torcedores colocaram o brasileiro na escalação ideal.

Reencontro garantido...

Thiago Silva vai reencontrar o Chelsea nesta terça-feira. O Fluminense encara os ingleses às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, pela semifinal do Mundial de Clubes.

O encontro era um "desejo" de Thiago Silva. Quem revelou a vontade do brasileiro foi o lateral-esquerdo Cucurella, que joga nos Blues e recebeu uma mensagem do zagueiro antes do jogo dos ingleses contra o Palmeiras, nas quartas de final.

Thiago Silva e Cucurella durante jogo do Chelsea na Inglaterra Imagem: Chelsea Football Club/Chelsea FC via Getty Images

Ele é uma lenda do futebol, um jogador de ponta. Ele só jogou por grandes clubes e me mandou uma mensagem antes do jogo (contra o Palmeiras) dizendo: 'vamos, espero que possamos vê-lo em alguns dias'. Cucurella

Além de Cucurella, Thiago irá rever muitos outros ex-companheiros. O brasileiro esteve presente em praticamente toda a remodelação do elenco do Chelsea após o título da Champions e foi um líder no grupo repleto de jovens que hoje está na semifinal do Mundial.

...e outro pode vir

Se passar do Chelsea, Thiago Silva pode ter uma final de Mundial ainda mais especial. Isso porque pode reencontrar o PSG na decisão — os franceses encaram o Real Madrid na outra semifinal.

O possível reencontro colocaria a ex-dupla de zaga do PSG em lados opostos. Thiago Silva construiu história sólida ao lado de Marquinhos na defesa parisiense durante a sua passagem.

Marquinhos é um dos únicos remanescentes do PSG dos tempos de Thiago. Além dele, resta apenas o zagueiro francês Presnel Kimpembe.