Theo Hernández deixa o Milan e acerta com Al-Hilal

Nesta segunda-feira, durante sua primeira coletiva de imprensa como novo treinador do Milan, Massimiliano Allegri confirmou a saída do lateral esquerdo Theo Hernández. O francês de 27 anos deve se transferir para o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

"Theo Hernandez é um grande jogador, ele já tomou sua decisão e desejo a ele o melhor para o futuro", declarou o comandante, que também afirmou estar à espera de Luka Modric.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube saudita acertou a contratação do jogador por 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões). Com isso, o defensor disputará com o brasileiro Renan Lodi pela titularidade na posição.

Theo Hernández chegou ao Milan em 2019, após deixar o Real Madrid. Desde então, participou de 262 partidas e contribuiu com 34 gols e 45 assistências, além de conquistar um Campeonato Italiano, em 2022, e uma Supercopa da Itália, este ano.

Temporada difícil

Na última temporada, disputou 49 partidas, marcou cinco gols e deu seis assistências. Porém, ficou marcado pela expulsão no jogo contra o Feyenoord, na eliminação do Milan durante os playoffs da Liga dos Campeões.