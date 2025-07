Técnico do Milan confirma acerto com Modric, de saída do Real Madrid

Luka Modric já tem um destino após a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Nesta segunda-feira, o técnico do Milan, Massimiliano Allegri, afirmou que está à espera do experiente meio-campista, que está de saída do Real Madrid.

"Estamos esperando a chegada dele (Modric). É um jogador importante e extraordinário, mas agora está na Copa do Mundo. Temos meio-campistas: Ricci, Loftus Cheek, que é um excelente jogador, temos Fofana, Bondo e, no momento, também Musah. Começaremos com três meio-campistas e, no final da janela de transferências, veremos como fazer com que todos deem o seu melhor", disse em coletiva.

Após 13 anos, o Real Madrid decidiu não renovar com o croata. A prática de não estender o vínculo de jogadores mais velhos é comum para Florentino Pérez, presidente da equipe. Nos últimos anos, os Blancos deixaram Raúl, Casillas, Cristiano Ronaldo e Benzema saírem ao final de seus contratos.

Durante sua passagem pelo futebol espanhol, Luka Modric conquistou todos os títulos possíveis. Foram seis Ligas dos Campeões, cinco Supercopas da Uefa, cinco Mundiais de Clubes, cinco Supercopas da Espanha, quatro Campeonatos Espanhóis e duas Copas do Rei.

Antes de se juntar ao elenco do Milan, o meio-campista de 39 anos foca na reta final do Mundial de Clubes. O Real Madrid está na semifinal e encara o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira.

Modric entrou em campo nos cinco jogos que o clube espanhol disputou nos Estados Unidos até o momento, todos saindo do banco de reservas.