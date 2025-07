Técnico do Fluminense, Renato Gaúcho elogia Chelsea, mas afirma: "A gente veio para fazer história"

O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, afirmou nesta segunda-feira, que respeita a qualidade do Chelsea, mas ressaltou que o Tricolor está nos Estados Unidos para fazer história. O Tricolor enfrenta os ingleses nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

"O Fluminense está fazendo uma grande Copa do Mundo, está sendo um privilégio estar à frente desse grupo e à frente deste clube. Mas a gente veio para fazer história. Desde o início, eu falei, a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar no nosso trabalho, vamos sempre respeitar nossos adversários, são poderosos, financeiramente eles são bem melhores do que a gente, agora o futebol é decidido dentro do campo. Com esse pensamento, sempre respeitando o adversário, o que mais tem me deixado satisfeito no meu grupo são as atitudes, a entrega deles dentro do campo e os resultados estão aí", disse Renato Gaúcho em entrevista coletiva.

O treinador também destacou o alto nível e o papel de liderança de Thiago Silva dentro de campo. O zagueiro de 40 anos defendeu o Chelsea entre 2020 e 2024. Ao todo, foram 155 jogos com a equipe inglesa, nove gols e cinco assistências.

"O Thiago Silva tem sido fundamental para a gente. É um monstro jogando, dispensa comentários sobre o futebol dele. E volto a repetir, na minha simples opinião, é um jogador de Copa do Mundo, mas aí já é um problema do Ancelotti. É um cara que tem nos ajudado bastante, conhece muito o futebol europeu, conhece muito bem a maneira como o Chelsea joga, troquei bastante ideias com ele", pontuou.

"Ele é praticamente o treinador dentro do campo, pela experiência dele, por ter jogado Copas do Mundo, por ter jogado muito tempo aqui fora, a experiência dele tem sido fundamental. Logicamente, junto com o futebol dele. É um cara que procura conversar bastante com os companheiros, orientá-los dentro do campo porque, muitas vezes, o treinador está longe, não consegue mandar a orientação e ele faz o papel de treinador em campo. Principalmente nesses jogos grandes, como a gente tem feito aqui fora, contra grandes clubes poderosos, e amanhã é mais um deles, o futebol e a experiência dele são fundamentais", acrescentou.

Em relação ao time que entrará em campo contra o Chelsea, Renato Gaúcho evitou dar pistas da escalação do Fluminense, além de dar destaque à parte psicológica da equipe.

"O esquema, o time, só na hora do jogo. Marcações em especial no Palmer, só na hora do jogo. Agora, sim, a parte psicológica, eu trabalhei bastante, eu venho trabalhando bastante isso na Copa do Mundo. E sem dúvida alguma tem sido importante. Tem sido importante para o próprio Thiago Silva, como eu já citei aqui, a experiência dele perante o grupo, o Fábio, a gente procura conversar bastante principalmente com os jogadores mais jovens e colocar na cabeça deles todos. Sendo jogadores experientes, sendo jogadores mais jovens, a gente chegou aqui porque a gente tem condições. Vamos enfrentar um adversário muito poderoso, a gente sabe disso, mas pode ter certeza de que na parte psicológica meu time está bem preparado", concluiu.

O vencedor do duelo entre Fluminense e Chelsea garante vaga na grande final e espera Real Madrid ou Paris Saint-Germain.