Técnico do Chelsea elogia Flu e destaca Árias, Cano e Renato Gaúcho

Imagem: Steph Chambers - FIFA/FIFA via Getty Images

Do UOL, em Nova Jersey (EUA)

O técnico Enzo Maresca, do Chelsea, fez muitos elogios ao Fluminense durante a entrevista coletiva que concedeu hoje no Metlife Stadium, local da partida entre os clubes amanhã, pela semifinal do Mundial de Clubes.

O ponto mais forte do Fluminense é um treinador de muita experiência e jogadores muito bons, como o Arias e o Cano. Toda partida é difícil nesta competição, que está quase chegando em seu final. Não há favoritos neste momento do torneio

Enzo Maresca, técnico do Chelsea

O que mais ele falou?

Renato Gaúcho: "O Renato é um técnico muito experiente, tem muitos anos no futebol. Assisti mais aos jogos dele quando estava no Grêmio, não tanto agora no Fluminense. Ele tem um estilo muito claro e, nessa etapa do campeonato, qualquer jogo será difícil".

Energia dos brasileiros: "Duas coisas estão muito claras sobre os adversários brasileiros. A primeira é a qualidade do jogador brasileiro. É, provavelmente, a melhor possível. A segunda é a energia que vocês (brasileiros) têm nesses momentos".

Elogios ao futebol brasileiro: "O nível é o maior possível. Sempre tive respeito pelo Brasil, é um dos melhores países, se não o melhor do mundo quando falamos de futebol. Nesta Copa, entre Palmeiras, Flamengo e Fluninense estou assistindo a vários jogos do futebol brasileiro. Agora, tenho assistido jogos do Grêmio, então tenho aprendido bastante".

Conversa com Filipe Luís e Abel Ferreira: "Depois dos jogos contra Flamengo e Palmeiras, conversei com o Filipe Luís e o Abel Ferreira só para tirar dúvidas e tentar aprender coisas novas. Concordo plenamente com eles em termos de qualidade, o nível é altíssimo e, se você conseguir convencer o jogador também em termos de esforço, em termos de fisicalidade, acho que a seleção brasileira pode ser a melhor, porque eles têm qualidade e também a parte física. Os jogos que fizemos contra os times brasileiros foram de altíssima qualidade. E também defensivamente eles foram muito bons. Amanhã esperamos exatamente o mesmo".