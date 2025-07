Surfe: Brasil sai da África do Sul com alerta ligado na divisão de acesso

O surfe brasileiro ligou o sinal de alerta após o fim da segunda etapa do Challenger Series 2025, neste domingo (6), em Ballito, na África do Sul. Depois de dominar a divisão de acesso no ano passado, o Brasil não tem hoje nenhum representante entre os dez primeiros do ranking masculino.

No feminino, apenas uma surfista estaria classificada para a elite de 2026 se o campeonato terminasse agora.

Laura Raupp embala

Laura Raupp, catarinense de 19 anos, foi o grande nome dos brasileiros em Ballito.

Ela chegou até a semifinal, parando apenas diante da portuguesa Yolanda Hopkins, que seria vice-campeã da etapa.

Com o resultado, Laura terminou em terceiro lugar e agora ocupa a sétima posição no ranking — justamente a última vaga disponível para o CT do próximo ano.

Medina patina

Sophia Medina caiu nas oitavas Imagem: Reprodução/WSL

Já Sophia Medina, irmã de Gabriel, também chegou ao mata-mata, mas caiu nas oitavas de final diante da francesa Tya Zebrowski, de apenas 14 anos.

Sophia agora é a 16ª colocada no ranking feminino, ainda fora da zona de classificação.

Em outro ritmo

No masculino, o Brasil teve um grande número de surfistas, com 14 atletas na disputa.

O melhor desempenho foi o de Lucas Silveira, que avançou até as quartas de final. Ex-campeão mundial júnior, ele perdeu para o australiano George Pittar e é o 13º no ranking até aqui.

Mateus Herdy comemora após boa onda em Ballito Imagem: Pierre Tostee/WSL

Já Mateus Herdy, outro nome de peso e também campeão júnior no passado, é o melhor brasileiro até agora no ranking masculino, na 11ª colocação — ainda fora do top 10 que garante vaga na elite.

Domínio em 2024

O cenário é bem diferente do que se viu em 2024, quando o país emplacou seis surfistas entre os dez classificados para o CT. A temporada atual, no entanto, começou mais lenta — mas restam ainda cinco etapas para tentar a recuperação.

Próxima parada

O próximo desafio será o US Open of Surfing, na praia de Huntington Beach, Califórnia, a partir de 26 de julho. Depois, o Challenger Series ainda passa por Portugal, Brasil, Havaí e termina na Austrália.

Ainda há tempo, mas o recado está dado: a briga por vagas está mais acirrada do que nunca.