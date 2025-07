Sereias da Vila voltam à elite com o protagonismo do treinador Caio Couto

As Sereias da Vila estão de volta à elite do futebol nacional, com placar agregado de 3 a 1 sobre o Ação-MT nas quartas de final do Brasileirão Feminino Série A2. O Santos confirmou seu acesso à Série A1 com o protagonismo de um velho conhecido pelos santistas: o técnico Caio Couto. Desde a sua volta à Vila Belmiro, colocou as Sereias em outros trilhos, novamente em evidência no cenário do futebol.

Campeão brasileiro em 2017 com as Sereias, Caio Couto retornou ao clube da Vila Belmiro em setembro do ano passado para reconstruir a equipe feminina. Na Libertadores Feminina de 2024, o Santos chegou até o mata-mata, mas caiu para o Boca Juniors após disputa de pênaltis.

Na primeira passagem, o treinador do Peixe comandou as Sereias em 101 partidas entre 2015 e 2017, além de ter se sagrado campeão no Brasileirão Feminino de 2017. Seus últimos trabalhos foram realizados no Rio de Janeiro: treinou as equipes masculinas do Audax-RJ e da Portuguesa-RJ, além do time sub-20 do Fluminense.

As Sereias voltam para a elite com uma campanha sólida na Série A2: são oito vitórias, um empate, 20 gols marcados e apenas três sofridos.

Confira abaixo os detalhes da campanha do acesso:

Grupo A

19/04/2025 - Santos FC 2 x 0 Avaí/SE Kindermann

25/04/2025 - Santos FC 1 x 0 Atlético-MG

03/05/2025 - Santos FC 1 x 1 Minas Brasília

17/05/2025 - Santos FC 4 x 0 EC Taubaté

24/05/2025 - Santos FC 3 x 1 Botafogo FR

08/06/2025 - Santos FC 4 x 0 São José EC

14/06/2025 - Santos FC 2 x 0 Vasco da Gama

Campanha - 1ª fase

7 jogos - 6 vitórias - 1 empate - 17 gols pró - 2 gols contra

Quartas de final

21/06/2025 - Santos FC 1 x 0 Ação-MT

05/07/2025 - Santos FC 2 x 1 Ação-MT

Campanha geral

9 jogos - 8 vitórias - 1 empate - 20 gols pró - 3 gols contra

O próximo jogo das Sereias já tem data e hora marcadas: AD Taubaté x Santos se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, pela 4ª rodada do Paulistão Feminino 2025, com exclusividade do UOL Play.