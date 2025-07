São Bernardo empata com o Botafogo-PB e entra no G8 da Série C

O São Bernardo empatou fora de casa por 1 a 1 com o Botafogo-PB nesta segunda-feira, no Almeidão, em João Pessoa (PB), pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Igor Maduro marcou para os mandantes, enquanto Erick (contra) fez o gol dos visitantes.

O empate leva a equipe paulista ao G8 da competição. Com 16 pontos conquistados em 11 partidas, o São Bernardo é oitavo colocado do torneio. Na luta contra o rebaixamento, o Botafogo-PB amarga a 17ª posição, com apenas dez tentos.

Ambas as equipes têm suas próximas partidas válidas pela 12ª rodada da Série C. O São Bernardo recebe a Ponte Preta no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio. O Botafogo-PB, por sua vez, enfrenta o Londrina em casa neste domingo, às 16h30, no Almeidão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Bernardo Futebol Clube ? (@saobernardo_fc)

Os gols do jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio no duelo. A melhor oportunidade surgiu aos 26 minutos, quando o São Bernardo quase abriu o placar. Aproveitando uma falha na saída de bola do Botafogo-PB, Felipe Azevedo bateu da entrada da área e acertou o travessão. O restante da etapa inicial foi truncado no meio de campo, o que rendeu poucas chances para os dois times.

A segunda etapa começou mais movimentada. Aos onze minutos, Rodrigo Ferreira cobrou escanteio, e Erick desviou contra a própria meta, abrindo o placar para o São Bernardo. Um minuto depois, Rodrigo Alves fez grande jogada individual na saída de bola e tocou para Igor Maduro, que arriscou de fora da área e empatou a partida.

O restante da etapa complementar foi marcado pelo domínio do Botafogo-PB. A equipe paraibana criou grandes chances, mas esbarrou na excelente atuação de Júnior Oliveira, goleiro do São Bernardo. A maior oportunidade foi aos 43 minutos, quando Kauê Canela aproveitou falha de Hélder e bateu forte, mas o arqueiro do clube paulista defendeu novamente.

Ponte Preta vence o Tombense e encosta no líder Caxias

Também pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta recebeu o Tombense e venceu por 1 a 0, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Élvis marcou o único gol da partida.

Com o resultado, a Ponte Preta chegou aos 23 pontos e permanece na segunda posição, com apenas uma unidade atrás do líder Caxias. Por sua vez, o Tombense permanece no 15º lugar, com 11 tentos.

As duas equipes voltam a campo neste sábado, pela 12ª rodada da Série C. A Ponte Preta visita o São Bernardo às 17h, e o Tombense recebe o ABC às 19h30.