Santos não quer adiar clássico contra o Palmeiras e cobra posição da CBF

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos reprova o adiamento do clássico contra o Palmeiras pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O Santos é contra a mudança de data da partida diante do Palmeiras, marcada a princípio para 13 de julho, na Vila Belmiro. O clássico vale pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe soube nos bastidores do adiamento, mas cobra uma posição oficial da CBF. O site da confederação ainda aponta "data a definir" para o clássico paulista.

O técnico Cleber Xavier, em entrevista à Rádio Guaíba, confirmou que o Santos já não conta com o clássico para o dia 13. A preparação é feita para o Flamengo, no dia 16 de julho, também na Vila.

O Santos trabalhava com a informação do clássico mantido para a mesma data se o Palmeiras fosse eliminado pelo Chelsea. O Verdão caiu nas quartas da Copa do Mundo de Clubes para o clube inglês.

A CBF, porém, decidiu pelo adiamento, mesmo com o elenco do Verdão já no Brasil e tempo hábil para a realização da partida. O Peixe discorda.

A direção santista procurou Samir Xaud, presidente da CBF, no fim de semana, e ele desconhecia a informação sobre o adiamento. Quem praticamente confirmou a mudança de data foi Julio Avellar, diretor de competições.

O Santos argumentou que o calendário está muito apertado e que poderia enfrentar o Palmeiras com desfalques se o clássico ocorrer durante uma data Fifa. Neymar, por exemplo, poderia ser uma baixa.

Sem confirmar oficialmente o adiamento, a CBF argumentou que a nova data de Santos x Palmeiras só será confirmada com o aval de ambos os clubes. Ainda não há um dia previsto.