Santos frustra sonho de volante que treinou com Neymar e voltou ao Paraguai

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos frustrou o sonho de um jovem volante que treinou com Neymar, mas precisou voltar ao Paraguai.

O que aconteceu

Angel Aguayo treinou em Santos por algumas semanas, mas não virou reforço do clube da Vila Belmiro. Não houve procura recente.

O Peixe obteve uma liberação do Sol de América, clube de Aguayo, para observar o meio-campista pessoalmente enquanto concluía as tratativas. A avaliação do atleta de 19 anos foi muito positiva.

O acordo de R$ 1,9 milhões travou. Entre idas e vindas, Aguayo continuava no CT Rei Pelé à espera de um desfecho positivo. Que acabou não ocorrendo.

Em abril, perto do fim da janela, o Santos finalmente se acertou com o Sol de América, mas o departamento jurídico vetou a contratação. E não havia mais prazo hábil.

Os advogados não recomendaram o acerto pois o investimento viria de um grupo de empresários. A Elenko ajudaria o Santos a pagar o clube paraguaio.

Angel Aguayo, então, precisou voltar ao Paraguai e ficou no aguardo de um novo contato do Santos. O sonho de jogar no Brasil e ao lado de Neymar não se concretizava.

O Peixe, porém, não retomou a negociação e nem deve. O ex-CEO Pedro Martins saiu, enquanto Alexandre Mattos não reativou a operação.

Aguayo, capitão da seleção paraguaia sub-20, procura outra oportunidade no exterior. A janela internacional de transferências está aberta.