Repouso e cinturão BMF! Durinho aconselha Do Bronx após derrota para Topuria

No dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA), Charles Oliveira sofreu uma das derrotas mais duras de sua carreira ao ser brutalmente nocauteado por Ilia Topuria. Para muitos fãs e especialistas, o brasileiro perdeu ali, no UFC 317, sua última chance de retornar ao posto de campeão peso-leve (70 kg) da organização. E, mesmo caso este cenário realmente se concretize, 'Do Bronx' ainda pode correr atrás de feitos consideráveis no octógono mais famoso do mundo. Ao menos é desta maneira que pensa seu compatriota Gilbert Burns.

Em recente participação no podcast 'Show Me The Money', 'Durinho' atacou de empresário e matchmaker e projetou no que, em seu entendimento, seria o melhor caminho para Charles no curto prazo. Primeiramente, o meio-médio (77 kg) sugeriu que Do Bronx tire um período de repouso para se recuperar da derrota. Em seguida, o conselho é simples e direto: fazer campanha para um duelo contra Max Holloway valendo o cinturão 'BMF' (atleta mais durão) da liga.

"O Charles, eu acho que ele tem que tirar seis meses (de molho), com certeza. E depois ligar para o Sean Shelby e dizer a ele que eu falei para ele que ele tem que lutar com o Max Holloway. Após a luta do Holloway com o Dustin, o Dustin está fora, aposentado. O Max pode descansar um pouco, porque (vai lutar em julho), talvez esse cara lute em dezembro, janeiro. Faça o cinturão 'BMF' para o Charles. Acho que o Charles (vence). Gosto dessa luta, duas lendas. Não acho que eles (Do Bronx e Holloway) vão fazer outra corrida até o título. Mas para o (cinturão) BMF, é uma boa luta", opinou o brasileiro.

Desejo antigo

O cenário proposto por Durinho não chega a ser uma novidade para Do Bronx. Antes de ter sua luta contra Topuria anunciada, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' trabalhava com duas possibilidades: uma disputa direta pelo cinturão linear ou um eventual duelo pelo título 'BMF', justamente contra Max Holloway. Quando, à época, sugeriu o segundo panorama, o brasileiro chegou, inclusive, a receber um sinal verde do havaiano para oficializar a disputa.

Com a subida de Islam Makhachev para os meio-médios (77 kg), entretanto, Do Bronx foi alocado diretamente na disputa pelo trono da categoria até 70 kg e Holloway foi escalado para uma trilogia que marcará a aposentadoria de Dustin Poirier. Caso seus caminhos realmente se cruzem, como Durinho aconselhou, Charles e Max fariam uma revanche. Afinal de contas, em 2015, quando o brasileiro ainda competia nos penas (66 kg), 'Blessed' o venceu após Oliveira sofrer uma lesão logo no princípio do combate.

