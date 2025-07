Renato Gaúcho exalta carreira e alfineta críticos: 'Não comprei títulos'

O técnico Renato Gaúcho rebateu os críticos antes do embate com o Chelsea, amanhã, às 16h (de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes.

Aí depende do ponto de vista de cada um. Alguns enxergavam, alguns não queriam enxergar e alguns enxergavam, mas não queriam elogiar. Aí eu respeito a opinião de cada um, e cada um tem que saber seu patamar, onde se encaixam nesses três que eu falei. Eu não conquistei vários títulos como treinador comprando os títulos, mas trabalhando. No Grêmio mesmo teve ano que eu implementei três ou quatro esquemas de jogo que deram certo. Nessa Copa do Mundo mudei o esquema duas vezes e deu certo. Estamos conseguindo os resultados em função do nosso trabalho. Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, em entrevista coletiva.

Muita gente gosta de criticar, de falar de parte tática, mas a pergunta que faço é: quantos de vocês entendem de parte tática para criticar os treinadores? Será que vocês entendem tanto assim de tática? Será que entendem mais que um treinador? [...] Será que se pegarmos alguns de vocês e uns quatro ou cinco treinadores, ao vivo, e discutir parte tática e nós, treinadores, perguntarmos a vocês sobre tática... Vocês se garantem?

O que mais Renato Gaúcho falou

Treinadores brasileiros mais valorizados: "os treinadores brasileiros estão mais valorizados pelo trabalho que eu venho fazendo aqui, pelo trabalho do Abel, do Filipe e do Renato. Os clubes brasileiros fizeram um grande mundial. Infelizmente a gente enfrenta esses poderosos e a alguém tem que passar. Eles voltaram, mas fizeram um bom trabalho aqui também. Espero que os treinadores brasileiros estejam mais valorizados. Estamos resgatando o respeito pelo futebol brasileiro, pelos treinadores".

Formação contra o Chelsea: "Em relação ao esquema que vou colocar em campo amanhã vocês vão ver no momento. Estou conversando com meu grupo, com os líderes, e achamos que foi a melhor forma para neutralizar essas jogadas do Chelsea".

Privilégio de jogar a semifinal: "Me sinto um cara privilegiado, muito feliz pelo trabalho que eu venho realizando aqui com o meu grupo. Muita gente não acreditava na gente quando nós saímos do Brasil, mas estamos fazendo uma grande Copa do Mundo e eu espero que amanhã também, com todo o respeito do nosso adversário. O nosso objetivo mesmo do Chelsea, sem dúvida alguma, de chegar numa final"