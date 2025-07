Rakitic, ex-Barcelona, anuncia aposentadoria do futebol aos 37 anos

"Foi especial. Você me deu um último capítulo inesquecível. Voltar às minhas raízes, jogar pela primeira vez na Croácia e representar o Hajduk Split foi uma experiência para sempre. Mas você me deu a maior honra de todas: vestir a camisa do meu país, defender a Croácia. Chegar a uma final de Copa do Mundo foi mais que uma conquista esportiva, foi um momento para a eternidade para todo o país. Futebol, você me deu mais do que sonhei. Me deu uma vida inteira. Agora é hora de dar adeus. Obrigado, futebol", disse o ex-jogador ao final do vídeo.