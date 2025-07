Quanto finalistas do Mundial de Clubes vão ganhar de premiação da Fifa?

O Mundial de Clubes entra em sua última semana de disputas. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea e Fluminense se enfrentam em busca do título de campeão mundial, que será decidido no próximo domingo. Além disso, os times brigam para conquistar os últimos milhões restantes oferecidos pela competição. Ao longo de todo o torneio, a Fifa distribuiu cifras exorbitantes para as equipes participantes - e promete uma quantia ainda maior para a vencedora.

Apenas de terem chegado à semifinal do torneio, cada um dos quatro times restantes ganharam a bolada de US$ 21 milhões (R$ 116,5 milhões). A quantia se soma às outras premiações que aconteceram ao longo da competição, como a chegada às quartas, que rendeu US$ 13,125 milhões (R$ 72,8 milhões); os 7,5 milhões de dólares (R$ 41,9 milhões) do avanço às oitavas; e os valores fixos por desempenho na fase de grupos - US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) por vitória e US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) por empate.

Somente a participação também rendeu cifras milionárias às equipes. O Fluminense, por exemplo, como clube sul-americano, faturou US$ 15,21 milhões (R$ 84,3 milhões) no começo do campeonato só pela sua classificação. Já Paris Saint-Germain, Real Madrid e Chelsea, como times europeus, ganharam mais. O francês recebeu US$ 31,9 milhões (R$ 177,33 milhões), enquanto o espanhol e o inglês receberam US$ 36,6 milhões (R$ 203,46 milhões) e US$ 29,6 milhões (R$ 164,55 milhões), respectivamente.

O dinheiro cedido pela final varia de acordo com o resultado. O time que se tornar campeão mundial receberá ainda US$ 40 milhões adicionais. O vice-campeão recebe um pouco menos, US$ 30 milhões.

Atualmente, depois da classificação para as semifinais, os quatro times que mais faturaram são os que ainda seguem vivos no torneio. O Real Madrid é quem ganhou mais - ao todo, o clube merengue recebeu US$ 84,82 milhões. Ele é seguido pelo Paris Saint-Germain, que já ganhou US$ 76,9 milhões, e pelo Chelsea, que ficou pouco atrás, com US$ 74,59 milhões. O Fluminense, brasileiro de melhor desempenho, tem US$ 60,84 até então. É possível acompanhar quanto cada time recebeu no Estadão.

As semifinais do Mundial de Clubes se iniciam nesta terça-feira, com a partida entre Fluminense e Chelsea. O confronto acontece a partir das 16h (de Brasília). No mesmo horário, na quarta-feira, Real Madrid e Paris Saint-Germain se enfrentam. A final, disputada em jogo único, acontece no domingo, 13, também às 16h.