PVC: Filho de Ancelotti assume o Botafogo e volta para a seleção na Copa

Filho e auxiliar técnico de Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti vai assumir o Botafogo em seu primeiro trabalho como treinador e retomará o cargo ao lado do pai na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

A CBF liberou ele sem nenhum tipo de problema, até porque não estava garantido que ele viesse no começo da comissão técnica do Ancelotti, então liberou-se sem nenhum tipo de drama, mas ele volta para a comissão do Ancelotti na Copa do Mundo.

Está acertado, não é oficial isso, mas é o que vai acontecer -- o David Ancelotti assume o Botafogo e volta a fazer parte da comissão técnica do pai na Copa do Mundo. Essa é a informação.

Segundo PVC, Davide já viva a expectativa de virar treinador desde antes de Ancelotti assinar com a CBF.

Apesar disso, o colunista entende que o acerto não é positivo para ninguém.

Eu acho ruim para todo mundo. Acho ruim para o Botafogo contratar um técnico sem experiência de técnico. Acho ruim para o David Ancelotti porque ele vai correr o risco de trabalhar com um clube que não tem dado respaldo para os seus técnicos. Acho ruim para a seleção brasileira e para o Carlo Ancelotti porque tudo que não der certo no Botafogo vai resvalar no trabalho do Ancelotti.

Embora ele não tenha culpa de nada, mas vai resvalar. Inclusive, quando houver jogador do Botafogo convocado - 'Ah, convocou porque é o jogador do filho dele'. Então, não é uma situação boa.

O Botafogo estava sem técnico desde que John Textor demitiu Renato Paiva após a eliminação para o Palmeiras no Mundial de Clubes.

Aos 35 anos, Davide Ancelotti trabalhou como auxiliar técnico do pai em clubes como Real Madrid, PSG, Napoli e Bayern de Munique.

Ele é formado em Ciências do Esporte pela Universidade de Milão, na Itália, e tem a licença A de treinador da UEFA.

