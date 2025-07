PSG anuncia brasileiro como técnico do time feminino

Nesta segunda-feira, o Paris Saint-Germain anunciou a contratação de Paulo César como técnico do time feminino. O brasileiro assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2027.

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la nomination de Paulo César en tant qu'entraîneur principal de son équipe féminine. Le technicien brésilien s'est engagé avec le Club jusqu'au 30 juin 2027. ?? ? PSG Féminines (@PSG_Feminines) July 7, 2025

Ex-jogador do PSG, entre 2002 e 2007, Paulo César começou a carreira como técnico no Juventude, mas partiu para a França em 2020, para ingressar ser auxiliar técnico do time feminino sub-19 do PSG. Em 2022, foi promovido a técnico principal.

Sob sua liderança, as jovens parisienses brilharam nesta temporada, conquistando o título do Campeonato Francês sub-19, troféu que não saia desde 2019.

Em maio, Paulo César assumiu o cargo de técnico interino do time principal. À frente do time principal, o brasileiro ajudou o time a se classificar para a final do Arkema Première Ligue Play-Offs, após uma vitória por 3 a 0 contra o Paris FC. Essa vitória classificou o clube diretamente para a próxima edição da Liga dos Campeões feminina.

"?Ser nomeado técnico do time feminino do PSG é uma tremenda honra e a realização de um objetivo que venho perseguindo há vários anos. Sou profundamente ligada a este clube, aos seus valores e a esta seção que vi crescer. É com grande entusiasmo e determinação que assumo esta responsabilidade hoje. Dedicarei toda a minha energia e experiência a este magnífico projeto para continuar a desenvolver a equipe", disse o comandante.