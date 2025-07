Pôster do UFC 319 destaca disputa entre Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev; veja

Restando pouco mais de um mês para sua realização, o UFC 319, que acontece no dia 16 de agosto, em Chicago (EUA), ganhou seu pôster oficial neste domingo (6). Com destaque total para os protagonistas da luta principal, Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev, a arte promocional foi divulgada pela própria organização nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Na imagem, Du Plessis e Chimaev aparecem frente a frente, com as feições fechadas, replicando o que seria uma encarada entre eles. A arte também é apresentada no estilo preto e branco, sem a adição de outras cores.

Du Plessis vs Chiamev

Atual campeão peso-médio (84 kg) do UFC, Dricus du Plessis colocará seu cinturão em jogo pela terceira vez. Anteriormente, o atleta sul-africano defendeu seu título contra Israel Adesanya e Sean Strickland. Diante do wrestler russo, no entanto, 'DDP' deve ter seu maior desafio da carreira.

Por sua vez, Khamzat Chimaev chega para sua primeira disputa de título no Ultimate. Invicto após 14 lutas disputadas no MMA profissional, o 'Lobo', como o atleta russo é conhecido, conquistou 12 dos 14 triunfos pela via rápida, impressionando pela superioridade mostrada diante dos adversários, alguns deles de alto nível, como os ex-campeões do UFC Kamaru Usman e Robert Whittaker, seus últimos rivais.

