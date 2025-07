Parceira prioriza simples, e Bia Haddad abandona duplas; Stefani avança

Após ser eliminada na segunda rodada na chave de simples em Wimbledon, Beatriz Haddad Maia viveu situação incomum nas duplas, nesta segunda-feira. Ela precisou abandonar a disputa mesmo já estando nas oitavas de final. O motivo? Sua parceira, a alemã Laura Siegemund, decidiu priorizar os jogos de simples após campanha surpreendente - está nas quartas de final.

Bia e Laura deveriam entrar em quadra nesta segunda para enfrentar a russa Veronika Kudermetova e a belga Elise Mertens, que formam a dupla cabeça de chave número oito. No entanto, desistiram do confronto por decisão da tenista alemã.

A decisão traz prejuízos econômicos (premiação) e também profissionais para Bia. Ela e Laura estão em sétimo lugar no ranking da temporada, em busca da vaga no WTA Finals, que reúne as oito melhores tenistas e as oito melhores parcerias no fim do ano, no principal evento organizado pela associação feminina no ano. Com a queda nas oitavas, poderão perder posições nesta lista.

Bia e Laura vêm jogando juntas com regularidade nas últimas duas temporadas, com direito a títulos e vice-campeonatos. Antes de Wimbledon, foram campeãs nas duplas no WTA 250 de Nottingham, mostrando entrosamento na grama. Em Londres, vinham repetindo estas boas performances a cada jogo. Já tinham duas vitórias na campanha.

A experiente tenista alemã, de 37 anos, se tornou uma das surpresas da chave de simples por alcançar as quartas de final, seu melhor resultado em Wimbledon. Ela igualou sua melhor campanha em torneios de Grand Slam: também esteve nas quartas em Roland Garros, em 2020. Em Londres, ela agora enfrentará a número 1 do mundo e principal favorita ao título, a belarussa Aryna Sabalenka.

Sem Bia na disputa, o Brasil agora será representado somente por Luisa Stefani na chave de duplas feminina. Ela e a húngara Timea Babos alcançaram as quartas de final ao vencerem a ucraniana Lyudmyla Kichenok e a australiana Ellen Perez por 7/5 e 6/4. As rivais eram as favoritas para o confronto.

Luisa iguala, assim, sua melhor campanha na grama inglesa. Há dois anos, também chegou às quartas, formando dupla com a francesa Caroline Garcia. Agora ela tenta igualar sua melhor trajetória num Grand Slam. No US Open, ela atingiu esta fase por duas vezes, em 2021 e 2023.

Em busca da vaga na semifinal em Wimbledon, Luisa e Timea terão um grande desafio pela frente. Elas vão enfrentar as principais candidatas ao título: a checa Katerina Siniakova e a americana Taylor Townsend. Elas lideram o ranking de duplas da WTA.

No masculino, Marcelo Demoliner se despediu ao lado do argentino Guido Andreozzi. Eles foram superados pelos locais Lloyd Glasspool e Julian Cash, cabeças de chave número cinco, por 6/3 e 6/4. Nas duplas masculinas, o Brasil ainda é representado por Marcelo Melo e Rafael Matos.