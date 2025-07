Palmeiras se aproxima da contratação de Ramón Sosa, do Nottingham Forest

O Palmeiras está próximo de oficializar a contratação do atacante Ramón Sosa, do Nottingham Forest, da Inglaterra. A equipe vinha trabalhando na negociação já durante a Copa do Mundo de Clubes. Agora no Brasil e com a janela de transferências perto de abrir, o Verdão deve fechar os últimos detalhes e selar a negociação nos próximos dias.

De acordo com o que foi publicado inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano, os valores giram em torno dos 14 milhões de dólares (aproximadamente R$ 76 milhões). A Gazeta Esportiva apurou que o negócio está próximo de ser fechado, faltando apenas a assinatura.

Sosa chegaria ao Palmeiras como primeiro reforço da janela do meio de ano. No início da temporada, o Verdão fez sete contratações: Bruno Fuchs, Micael, Paulinho, Facundo Torres, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Vitor Roque.

No Nottingham Forest, na última temporada, fez apenas 23 jogos, marcou três gols e deu uma assistência. Além disso, ele soma passagens por Olímpia (PAR) e Talleres (ARG). Foi neste último clube que destacou-se antes de ser vendido para o clube inglês. Sosa também tem convocações para a seleção do Paraguai.

Ramón Sosa chegaria como uma opção para Abel Ferreira no ataque. Ele pode jogar pelas pontas, preferencialmente pela esquerda. Após a Copa do Mundo de Clubes, o Verdão viu esse setor enfraquecido com a saída de Estêvão e ausência de Paulinho por nova cirurgia na canela direita, que o tirará da ativa pelo resto da temporada.

Sosa faz postagem "misteriosa" e agita torcedores

O jogador, que estava com a família no Paraguai enquanto aproveitava as férias publicou uma imagem dentro de um avião, agitando os torcedores palmeirenses.

(Foto: Reprodução/Instagram)