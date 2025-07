Palmeiras retomará rotina na Academia de Futebol antes de encarar sequência pelo Brasileiro

O Palmeiras retornou ao Brasil na noite do último sábado, um dia após a eliminação para o Chelsea, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. A delegação alviverde recebeu quatro dias de folga depois da disputa do torneio e se reapresenta de olho na sequência da temporada na manhã de sexta-feira, na Academia de Futebol.

O clube retoma a rotina no CT depois de cerca de um mês. Nos EUA, o Verdão adaptou dois lugares diferentes como base de treinamentos no período de disputa do Mundial: primeiro Greensboro, na Carolina do Norte, e depois Filadélfia, na Pensilvânia.

De volta ao Brasil, o Palmeiras foca na disputa do Campeonato Brasileiro e tem, neste mês quatro compromissos marcados pelo torneio: contra Mirassol, Atlético-MG, Fluminense e Grêmio, nos dias 16, 20, 23 e 26, respectivamente.

Além disso, o clube ainda aguarda a definição da CBF sobre o jogo contra o Santos, que estava marcado, inicialmente, para o dia 13. Sendo assim, o próximo compromisso com tudo definido é contra o Mirassol, no dia 16 (quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Na Academia, os atletas, comissão e outros profissionais que viajaram reencontram dois atletas que ficaram em São Paulo: Bruno Rodrigues e Figueiredo, do grupo de transição. O primeiro está em fase de transição física depois de se recuperar de duas cirurgias no joelho e tem a expectativa de reforçar o time no segundo semestre. O meia se recupera de uma cirurgia mais recente no joelho.

Se por um lado o clube foi com o Departamento Médico zerado, volta com dois problemas, um já esperado. O atacante Paulinho, que não esteve 100% na Copa do Mundo de Clubes, passará por uma cirurgia para tentar corrigir o problema na tíbia direita. Ele realizou um procedimento ainda quando estava no Atlético-MG, em dezembro, mas não teve a lesão curada.

O zagueiro Murilo sofreu uma lesão na coxa esquerda no dia 23 de junho, na última rodada da fase de grupos do Mundial, e desfalcou o time nos jogos das oitavas e das quartas. O atleta estava suspenso contra o Cruzeiro, na última rodada do Brasileirão antes da ida aos EUA e, se tiver condições físicas, pode atuar no próximo compromisso do Verdão.