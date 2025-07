Palmeiras ganha tempo para recuperar Murilo e mantém cuidado para evitar encher o Departamento Médico

O Palmeiras voltou dos Estados Unidos com o zagueiro Murilo no Departamento Médico. Além dele, Paulinho, que passará por nova cirurgia, também ficará sob cuidados dos profissionais, mas pelo resto da temporada. Em meio à maratona de jogos nos próximos meses, Abel Ferreira deve manter a estratégia de antes da Copa do Mundo de Clubes para minimizar o risco de lesões.

Murilo sofreu a lesão no dia 23 de junho, no empate por 2 a 2 com o Inter Miami, pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial. O jogador, então foi desfalque nos dois jogos eliminatórios. Após a chegada ao Brasil, o Palmeiras recebeu quatro dias de folga e se reapresentará na sexta-feira. O período sem jogo pode ajudar o clube a recuperar o zagueiro.

Nos Estados Unidos, o Palmeiras também chegou a tomar um susto com Aníbal Moreno, que sofreu um edema na coxa direita, mas recuperou-se rapidamente e foi desfalque em apenas um jogo. Em meio a lesões e suspensões, Abel Ferreira não repetiu nenhuma escalação nos quatro jogos.

Antes da própria Copa do Mundo de Clubes, Abel Ferreira usou a estratégia de rodar seu elenco, tanto para dar minutos e deixar os atletas prontos para quando fosse preciso, quanto para dosar o desgaste. E foi com isso que a equipe conseguiu chegar para o torneio com Departamento Médico zerado.

Nas próximas semanas, o Palmeiras voltará a lidar com o apertado calendário do futebol brasileiro e disputará cinco jogos em 15 dias. O clube ainda vê uma data em aberto já que espera a CBF definir os detalhes do jogo contra o Santos, que aconteceria, inicialmente, no dia 13.

Por enquanto, o próximo compromisso marcado do Palmeiras é contra o Mirassol, pela 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola no dia 16, quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.