Palmeiras acerta contratação de Ramón Sosa como primeiro reforço após queda no Mundial

O Palmeiras definiu sua primeira contratação após a eliminação no Mundial de Clubes para o Chelsea. O clube fechou acordo com o atacante paraguaio Ramón Sosa, que assina contrato válido por cinco temporadas. O jogador está viajando e é esperado na capital paulista para finalizar exames e formalizar a assinatura do contrato.

A negociação com o Nottingham Forest foi concluída por cerca de R$ 75 milhões. Sosa disputou 23 partidas pelo clube inglês nesta temporada, com três gols marcados e uma assistência.

Antes da passagem pela Inglaterra, o atacante se destacou pelo Talleres, onde atuou por dois anos. Pelo time argentino, foram 56 jogos, 17 gols e 12 assistências, o que chamou a atenção do mercado europeu e resultou na ida para o Nottingham.

Sosa chega ao Palmeiras para ocupar o espaço deixado por Estêvão, que se despede do clube paulista para integrar o elenco do Chelsea. Com a chegada do paraguaio, o técnico Abel Ferreira ganha mais uma opção para o setor ofensivo.

Além de Sosa, Abel conta com Facundo Torres como jogador de velocidade. Também já foram utilizados pelas pontas Felipe Anderson, Allan, Mayke, Luighi e Mauricio.