Novo técnico do Milan confirma chegada de Modric em 1ª coletiva no clube: 'É extraordinário'

Novo técnico do Milan confirma chegada de Modric em sua primeira entrevista coletiva no clube: 'Extraordinário'

O meio-campista Luka Modric, que está vivendo o clima da semifinal do Mundial de Clubes com o Real Madrid, desembarca em Milão para se integrar ao Milan no mês que vem. A revelação foi feita pelo novo técnico do time italiano, Massimiliano Allegri, durante entrevista coletiva, nesta segunda-feira.

A mudança encerra um ciclo de 13 temporadas do jogador de 39 anos com o gigante espanhol. Fora dos planos da diretoria, o meio-campista já vinha tratando dos novos rumos de sua carreira e a negociação já era dada como praticamente certa.

"Modric chega em agosto. Ele é um jogador extraordinário e dispensa apresentações", afirmou o comandante que retorna ao clube com a missão de recolocar o conjunto rubro-negro na disputa direta pelos grandes títulos.

Feliz por comandar a equipe após um hiato de onze anos, Allegri comentou sobre a movimentação no elenco, a saída de nomes importantes e a confiança em seu trabalho. "Theo fez uma escolha (acertou com o Al-Hilal) e desejo que seja feliz. Embora Reijnders (foi para o Manchester City) também não faça mais parte do time, o Maignan (goleiro) e o Rafael Leão (atacante) desejam ficar. São dois grandes atletas e estou muito feliz por isso", disse.

Sobre a temporada, Allegri reconheceu que tem muito o que fazer, mas garantiu que o pilar de sua gestão vai ser o trabalho. "Futebol é difícil, então, temos de trabalhar muito. Precisamos ser um bloco púnico com uma direção única. A dedicação deve vir em primeiro lugar. Não precisamos de revoluções, mas treinar de forma organizada", declarou em sua coletiva.