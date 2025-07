Naná Silva avança às oitavas de Wimbledon e iguala feito de Bia Haddad

Nauhany Silva, a Naná, garantiu vaga nas oitavas de final da chave juvenil de Wimbledon nesta segunda-feira. A paulistana de 15 anos superou a cabeça de chave número 9 do torneio, a tcheca Jana Kovackova, em três sets, parciais de 6/3, 0/6 e 6/3, repetindo o roteiro de superação da estreia e alcançando um feito histórico para o tênis juvenil brasileiro.

Esta é a primeira vez que uma brasileira chega às oitavas de final de Wimbledon desde Beatriz Haddad Maia, em 2013. E, caso avance mais uma rodada, Naná pode se tornar a primeira juvenil do país nas quartas de final desde 1986, quando Gisele Miró alcançou a semifinal do torneio.

"Estou muito feliz de ter ido para as oitavas de final, é o primeiro Grand Slam que avanço assim, sempre sonhei muito estar aqui em Wimbledon, está sendo muito especial. Ter ganhado da número 9 do mundo foi muito bom para mim, porque me mostra que estou em bom nível para jogar contra elas, que consigo enfrentar as melhores em alto nível", comemorou Naná, empolgada com o desempenho na grama londrina.

A brasileira teve um ótimo início, superando um começo difícil no primeiro set. "Foi um jogo parelho, consegui manter o meu nível de tênis. O primeiro set comecei 2/0 abaixo, mas depois consegui trabalhar melhor os pontos e ganhar. No segundo set, ela jogou muito bem, sem errar e me complicando. Mas, no terceiro set, eu me mantive bem mentalmente, focada nos pontos, e isso acabou fazendo a diferença", analisou.

Na próxima fase, Naná enfrentará a eslovaca Mia Pohankova, que venceu a francesa Ksnia Efremova na segunda rodada, por 6/3 e 7/6, ainda sem data divulgada. Nesta terça-feira, Naná faz sua estreia na chave de duplas. Ela e a canadense Nadia Lagaev enfrentam a norte-americana Kristina Penickova e a tcheca Vendula Valdmannova, cabeça de chave 8.

Danilo Ferraz, técnico da atleta, valorizou a postura competitiva da brasileira: "Foi um jogo duro, decidido nos detalhes. A adversária era muito inteligente e competitiva. A Naná se destacou mentalmente, soube lidar com a pressão nos momentos importantes e conseguiu reagir bem mesmo após um segundo set difícil. O terceiro set foi excelente, especialmente no aspecto mental."

Léo Azevedo, Head Coach do Time Rede Tênis, destacou a evolução da tenista. "Estou muito feliz pela vitória, mas principalmente pelo nível de tênis que ela apresentou e pela maturidade para lidar com as adversidades. Ela perdeu o segundo set, mas voltou com atitude e equilíbrio, o que mostra uma evolução constante dentro do torneio", afirmou.

Guto se despede das duplas

Depois de estrear com vitória na chave de simples, Luis Guto Miguel se despediu da chave de duplas. Ele e o esloveno Ziga Sesko desistiram da partida contra os norte-americanos Keaton Hance e Jack Kennedy, que venciam por 7/6 e 3/3. Guto sentiu um desconforto e se poupou para a segunda rodada da chave de simples contra o alemão Max Schoenhaus, marcada para esta terça-feira.