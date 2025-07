Lesão de Musiala: médico estima tempo de recuperação e detalha pós-cirurgia

Musiala fraturou a fíbula e o tornozelo esquerdo durante PSG 2x0 Bayern de Munique, jogo das quartas de final do Mundial ocorrido no último sábado. O atleta da equipe alemã dividiu uma bola com o goleiro Donnarumma e sofreu um trauma com o pé preso no gramado, gerando apreensão diante da posição da perna no momento da queda.

A lesão é grave? Qual o tempo de afastamento estimado para o jogador de 22 anos? O UOL conversou com o Dr. Vitor Miranda, médico ortopedista membro da Sbrate (Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte) e do Comitê de Cirurgia de Tornozelo e Pé.

O profissional detalhou a contusão sofrida pelo meia-atacante do Bayern — e explicou que a idade de Musiala pode contribuir em uma recuperação mais rápida.

Com a palavra, o especialista

Gravidade. "Não é algo simples, claro, porque depende de cirurgia, mas o prognóstico é razoável. Algumas coisas não divulgadas pelo Bayern influenciam, como a gravidade da lesão ligamentar em si. O tornozelo tem três complexos ligamentares: o lateral, que é quando dor pega de lado quando torcemos; a sindesmose, que são ligamentos entre a fíbula e a tíbia e que dão estabilidade; e o complexo medial, que é a parte interna, chamado de ligamento deltoide — é um ligamento muito forte. Nesta lesão do Musiala, é bem provável que tenha algum grau do ligamento deltoide junto com a fratura."

Musiala se chocou com Donnarumma durante PSG x Bayern de Munique Imagem: UOL Esporte

O detalhe da lesão. "No lance, ele apoiou o pé no chão e foi dividir a bola com Donnarumma, que estava saindo para pegar com a mão. O corpo do Donnarumma pegou na perna do Musiala, que estava apoiada no chão. Nisso, o corpo do Musiala roda para a esquerda, e essa rotação faz o tornozelo sair do lugar. Ele já cai no chão com o tornozelo virado pra fora, É uma cena forte."

Perguntas ainda sem respostas. "A lesão no deltoide é algo só os médicos em contato com o atleta saberão a partir do exame de imagem, mas é provável que ele tenha tido algum grau de lesão desse ligamento. Outra coisa importante que também não foi divulgada é se existe alguma lesão de cartilagem. Se a energia que gerou ali quebrou o osso, imagina o que pode ser feito com a cartilagem? Isso só dá para saber no exame de imagem."

Tempo de cirurgia. "Não é muito demorado, dura entre 1h30 e 2h, isso se fizer as coisas com muita calma. Se o cirurgião for um pouco mais apressado, consegue fazer em menos de 1h30. A cirurgia é divida basicamente em três etapas: a primeira é o acesso para chegar ao local da lesão, a segunda é o momento da redução, quando você coloca as coisas no lugar, e a terceira é a fixação e o fechamento da pele."

Musiala ficará afastado por alguns meses, mas não deve perder Copa de 2026 Imagem: Alex Livesey - Danehouse/Getty Images

Musiala corre risco de perder a Copa, em junho de 2026? "Eu acho que ele não perde, não. Casos como o do Musiala giram entre quatro a seis meses de afastamento. É uma lesão grave, claro, mas ele é um atleta jovem. É bem provável que tenha um bom prognóstico porque é uma pessoa que tem uma boa saúde, é jovem e terá toda estrutura de reabilitação com uma equipe muito boa e repleta de tecnologia disponível."

Recuperação pós-cirurgia. "A primeira parte é a cicatrização da pele, que é ocorre nas primeiras duas semanas. Nesse período, o atleta fica imobilizado em repouso faz muito pouco exercício. Aí passa para segunda etapa, que é quando ele começa a colocar a carga no pé é operado. Por fim, já com a consolidação, ele inicia uma reabilitação mais funcional e intensa."

Lesão seria evitada com alguma proteção? Para este tipo de lesão, não há o que fazer. Ele não tinha que não ter dividido a bola — a bola não era dele. Mas ele estava voltando de outra lesão e mostrou aquela gana. É algo acidental. Faltou certa prudência dele, mas não é culpa do jogador — e nem do goleiro. Faz parte do futebol."

Casos semelhantes. "Já houve fraturas similares de jogadores que tiveram boa evolução. O Diego Ribas, em 2019, teve uma lesão deste tipo de voltou em menos de quatro meses. O Rogério Ceni também já passou por isso e voltou a atuar normalmente."