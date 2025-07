Musiala é operado com sucesso após grave lesão na fíbula e no tornozelo

O atacante Jamal Musiala foi operado com sucesso de uma fratura na fíbula e uma luxação no tornozelo, informou o Bayern de Munique nesta segunda-feira.

O jogador teve que realizar a cirurgia após se lesionar durante a partida contra o Paris Saint-Germain, realizada no último sábado (6), pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

Segundo o clube alemão, Musiala iniciará nesta terça-feira os primeiros passos da recuperação.

Nach Rückkehr aus den USA: Jamal Musiala erfolgreich operiert! Gute Besserung, Jamal! ?? Wir schicken dir alle Kraft! ? Alle Informationen: https://t.co/5Gfpo7kZOS pic.twitter.com/lTDeiVf1OC ? FC Bayern München (@FCBayern) July 7, 2025

"Jamal Musiala foi operado com sucesso após retornar da Copa do Mundo de Clubes. O jogador ofensivo de 22 anos contraiu uma fratura na panturrilha nas quartas de final entre o FC Bayern e o Paris St. Germain nos EUA como parte de uma luxação do tornozelo e foi substituído no intervalo. Ele começará as primeiras unidades de reabilitação amanhã e não estará disponível para o campeão alemão nos próximos meses", escreveu o Bayern de Munique.

De acordo com a mídia alemã, Musiala deve ficar afastado por quatro a cinco meses e pode retornar pouco antes do final do ano.

Eliminado do Mundial, o Bayern retorna aos gramados no dia 8 de agosto (sexta-feira), em jogo amistoso contra o Tottenham. A bola rola às 13h30 (de Brasília), na Allianz Arena.