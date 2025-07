Mini Poatan? Diego Brandão adota shorts de Alex Pereira e aprova apelido

Veterano do MMA e primeiro brasileiro a vencer uma edição do The Ultimate Fighter, Diego Brandão voltou a chamar atenção no cenário internacional - desta vez, não apenas pelas vitórias, mas também pelo visual inusitado. Em suas últimas aparições no cage, onde conquistou e defendeu o cinturão peso-pena do Tuff-N-Uff, o cearense utilizou shorts personalizados de Alex 'Poatan' Pereira, ex-campeão de duas categorias do UFC. O motivo, segundo ele, foi uma coincidência que acabou virando marca registrada.

Em entrevista ao 'MMA Fighting', Brandão revelou que sua intenção original era vestir o tradicional modelo amarelo da bandeira brasileira, em homenagem a José Aldo, durante seu retorno aos Estados Unidos. No entanto, foi surpreendido ao chegar ao UFC Performance Institute.

"Fui comprar os shorts do José Aldo, o do Brasil, amarelo. Quando cheguei lá para a luta contra o Jamie , não tinha. Fiquei p***. Queria me vestir bem para o Dana White ver. Quando vi escrito 'Pereira', pensei: 'Esses shorts são bons'. Me disseram: 'É do Alex Poatan'. E meu nome é Diego Pereira Brandão. Falei: 'Quer saber? Vou lutar com esse mesmo'", disse o brasileiro.

Versão mini?

A escolha improvisada ganhou significado depois que o lutador nocauteou Siraj em tempo semelhante ao de Pereira contra Jamahal Hill no UFC 300 - com uma diferença de apenas 14 segundos. A semelhança rendeu comparações divertidas, ao passar a ser chamado de "Mini Poatan", apelido que ele aceitou com bom humor.

"Eu adoro isso. Raspei a cabeça e realmente fico meio parecido com o Mini Poatan, mas ele é melhor. Foi algo orgânico. Eu queria os amarelos do José Aldo, mas acabei pegando os do Poatan. Foi até melhor", brincou.

Aos 38 anos, o ex-TUF continua ativo no circuito independente e deve defender novamente o título do Tuff-N-Uff em novembro, contra Kai Kamaka III. Apesar do foco imediato, o objetivo maior permanece: retornar ao UFC.

? AND STILL!

Diego Brandao defends his featherweight title with a brutal, hard-fought TKO over Canaan Kawaihae in the #TNU145 main event!

The UFC vet shows championship grit once again and remains the king at 145 ?#MMA | #FutureStarsOfMMA | #UFCFightPass | #LasVegasFights pic.twitter.com/z7kTQ3CjTj

- Tuff-N-Uff MMA (@tuffnuff) June 30, 2025

