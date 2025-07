Maresca destaca paixão dos times brasileiros antes de duelo contra o Fluminense

Chelsea e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira pela primeira semifinal do Mundial de Clubes. Treinador da equipe inglesa, Enzo Maresca reconheceu a paixão das equipes brasileiras e projetou uma partida difícil diante do Tricolor Carioca.

"Já enfrentamos dois times brasileiros neste torneio. Sabemos da paixão que eles têm e da importância desta partida para eles, mas também é importante para nós e faremos de tudo para chegar na final. O primeiro brasileiro (Flamengo) era muito bom e tinha muita energia, temos certeza de que amanhã será o mesmo", disse.

Em uma breve análise sobre o próximo rival de sua equipe, o treinador exaltou Renato Gaúcho e colocou como ponto forte do Fluminense a experiência do elenco.

"Eles têm um treinador experiente. Assisti jogos de quando estava no Grêmio e seu estilo é bem claro. Também possuem bons jogadores veteranos, como Cano. A esta altura do torneio, qualquer partida será difícil, já que estamos chegando no final", declarou.

Maresca também destacou a diferença entre a condição física dos jogadores das equipes europeias, que estão em fim de temporada, e dos times sul-americanos.

"Para mim pessoalmente, não se trata de não ser importante, mas chegamos neste torneio com duas situações. Quantas partidas as equipes brasileiras jogaram nesta temporada? Jogamos 63 jogos, então chegamos neste campeonato de uma maneira diferente. A energia entre os times da América do Sul e da Europa são claramente diferentes", concluiu, embora o Fluminense tenha disputado 70 partidas neste mesmo período.

Fluminense e Chelsea se enfrentam na tarde desta terça-feira, às 16h (de Brasília). O duelo, que vale vaga na grande final do Mundial de Clubes, será no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.