Makhachev desmente treinador sobre aposentadoria: "Só começando"

Recentemente, uma bombástica declaração deixou os fãs de Islam Makhachev preocupados. Isso porque, de acordo com Javier Mendez, treinador do russo, seu pupilo estaria pronto para pendurar as luvas depois de mais três lutas. Passados alguns dias, no entanto, o próprio ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC resolveu vir a público para esclarecer os comentários do seu mestre.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Makhachev, respeitosamente, desmentiu as palavras de seu treinador e afirmou que ainda tem muito a fazer no MMA. O pronunciamento do lutador do Daguestão (RUS) corrobora a versão de seu empresário, Ali Abdelaziz, que, após a fala de Mendez, tratou de negar a informação de que Islam estaria prestes a se aposentar.

"Javier tem a opinião dele, Ali tem a opinião dele, eu tenho minha opinião. Nós só estamos começando. Esse é um novo livro. Estamos só começando", esclareceu Islam.

Novo começo

Depois de dominar a divisão dos leves do UFC, Islam Makhachev abdicou do seu trono para subir de categoria e buscar um segundo título em categorias diferentes na maior organização de MMA do mundo. Agora, o russo deve encarar o australiano Jack Della Maddalena, em disputa ainda sem data definida, para lutar pelo cinturão dos meio-médios (77 kg).

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok