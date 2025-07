Luisa Stefani avança em Wimbledon e busca vaga na final de duplas mistas nesta terça

A paulistana Luisa Stefani, número 1 do Brasil e atual 29ª do ranking mundial, teve uma segunda-feira de grandes conquistas em Wimbledon. Ela garantiu vaga na semifinal de duplas mistas e avançou às quartas de final nas duplas femininas do Grand Slam britânico.

Logo pela manhã, Stefani e a parceira húngara Timea Babos superaram a dupla cabeça de chave número 7, formada pela australiana Ellen Perez e pela ucraniana Lyudmyla Kichenok, em sets diretos: 7/5 e 6/4. O triunfo iguala a melhor campanha da brasileira no torneio, alcançada em 2023 ao lado da francesa Caroline Garcia.

Na próxima quarta-feira (9), a parceria terá um grande desafio contra as principais favoritas ao título, a norte-americana Taylor Townsend e a tcheca Katerina Siniakova. A partida ainda não tem horário definido.

Horas depois, foi a vez da dupla mista entrar em ação. Jogando ao lado do britânico Joe Salisbury, Stefani venceu Su Hsieh (Taiwan) e Jan Zielinski (Polônia) por 7/6 (9-7) e 6/3. Com o resultado, os dois avançam à semifinal, marcada para esta terça-feira (8), não antes das 13h (horário local), contra a dupla cabeça de chave 2, formada por Marcelo Arevalo (El Salvador) e Shuai Zhang (China).

"Foi um dia intenso, com dois jogos muito equilibrados e definidos nos detalhes", avaliou Luisa. "Na dupla feminina, jogamos de forma muito sólida, mesmo com o vento forte dificultando as condições. Conseguimos uma quebra em cada set, o que fez a diferença", disse.

Sobre o confronto nas duplas mistas, ela destacou a força dos adversários

"Foi uma grande partida contra os atuais campeões. Eles são muito entrosados e já venceram vários Slams juntos. Tivemos um primeiro set duríssimo, decidido no tie-break, e depois conseguimos uma quebra logo no início do segundo set, o que nos deu confiança para fechar", completou.