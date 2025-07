Liverpool: Torcedores cobram Luis Díaz por perder funeral de Jota; entenda

O atacante Luis Díaz, do Liverpool, foi cobrado pelos torcedores dos Reds por não comparecer ao funeral do companheiro de time Diogo Jota. O colombiano ainda foi flagrado dançando em um evento em Barranquilla (COL).

O que aconteceu

Díaz compareceu à Copa de Creadores de Contenido, um jogo amistoso que, segundo a imprensa local, contou com as participações do pai e irmão do jogador. O evento foi na última sexta-feira, em Barranquilla, na Colômbia, onde Luis Díaz passa férias.

A aparição alegre do jogador incomodou os torcedores do Liverpool, que encaravam o luto pela morte de Diogo Jota. O funeral do português aconteceu no sábado pela manhã, em Gondomar (POR) e parte do elenco dos Reds compareceu.

Total falta de empatía de Luis Díaz.



Mientras todo el equipo de Liverpool FC llora la partida de Diogo Jota, su compañero de equipo Lucho Díaz se divierte y anda de party como si nada hubiera pasado. pic.twitter.com/42jzAN1aAI -- TENDENCIAS (@tendeciasx) July 6, 2025

Sem tempo hábil para viajar da Colômbia para Portugal, Luis Díaz não foi se despedir de Diogo Jota. A viagem de Barranquilla/Bogotá até Lisboa pode durar até 24 horas, dependendo de escalas.

O Liverpool não obrigou os jogadores a comparecer ao funeral de Diogo Jota e André Silva (irmão do jogador). Segundo o Diario Deportes, o clube inglês teria informado aos jogadores que, caso não conseguissem comparecer ao funeral, não haveria problemas.

Ingrato?

Diogo Jota comemora gol pelo Liverpool e homenageia Luis Díaz Imagem: Daniel Chesterton/Offside/Offside via Getty Images

A revolta dos torcedores deve-se também ao fato de Diogo Jota ter apoiado Luis Díaz quando o pai do colombiano foi sequestrado. O pai do jogador foi liberado em 9/11/23, após ficar 12 dias em cativeiro.

Na época, Jota levantou uma camisa do companheiro de Liverpool após marcar contra o Nottingham Forest. O português foi até o banco de reservas buscar a peça e homenageou Díaz, que estava afastado pelo sequestro do pai.

Díaz lamentou morte de Diogo Jota

O colombiano destacou a amizade com o português e lembrou do gesto durante o sequestro do pai. Ele, porém, não falou sobre o evento em Barranquilla assim como a ausência do funeral de Jota.