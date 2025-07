Lucas Ferreira termina 1º semestre lidando com altos e baixos no São Paulo

Lucas Ferreira viveu altos e baixos neste primeiro semestre pelo profissional do São Paulo. O meia-atacante teve uma ascensão meteórica no clube após o título da Copinha, no início do ano, e rapidamente se transformou em uma das primeiras escolhas do técnico Luis Zubeldía.

No profissional, Lucas Ferreira começou sua trajetória mostrando o mesmo que já havia exibido pelo sub-20: muita personalidade. Drible, velocidade, força... o jovem revelado em Cotia reunia tudo o que o futebol praticado atualmente mais pede. Por isso, não demorou para que ele ganhasse espaço entre os mais experientes.

Lucas Ferreira foi muito importante para o time do São Paulo, sobretudo na ausência dos atacantes mais experientes. O jogador marcou gol na Libertadores, no duelo com o Libertad, no Paraguai, e protagonizou diversos lances de perigo nas partidas em que entrou.

Suas boas atuações fizeram com que o São Paulo corresse para renovar seu contrato e evitar o assédio de outros clubes do futebol brasileiro. Mas, após a ampliação do vínculo, Lucas Ferreira acabou tendo uma queda de desempenho, que acompanhou o nível de futebol que o time vinha exibindo coletivamente.

Apesar da oscilação, normal para um garoto de 19 anos, que vive sua primeira temporada como profissional, Lucas Ferreira terminou o primeiro semestre como titular sob o comando de Luis Zubeldía, já que Lucas Moura e Ferreirinha estavam lesionados.

Resta saber se o jovem revelado em Cotia seguirá como uma das primeiras escolhas agora com Hernán Crespo à frente da equipe. Nesta intertemporada, o treinador argentino vem tendo tempo suficiente para observar os atletas, conhecer a fundo o plantel com o qual vai trabalhar e decidir qual será o melhor time possível para a sua reestreia, no próximo sábado, contra o Flamengo, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão.