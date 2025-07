Lucas Ferreira tem lesão muscular, perde jogo-treino e será reavaliado

Lucas Ferreira foi diagnosticado com pequena lesão muscular e será reavaliado nesta segunda-feira.

O que aconteceu

A lesão muscular tirou Lucas Ferreira do jogo-treino contra o time sub-20. Ele treinou separadamente do grupo e ficou fora da vitória por 6 a 0.

Ele será avaliado na reapresentação do elenco nesta segunda-feira. O clube está otimista e acredita que a lesão não causará desfalque prolongado.

Lucas Ferreira soma 22 jogos, um gol e uma assistência na temporada. Ele recentemente renovou o vínculo com o São Paulo até 2029, afastando interesse de clubes que queriam pagar sua multa e tirá-lo do Morumbis.

O Tricolor retorna aos gramados no dia 12 de julho, contra o Flamengo, pelo Brasileirão. A partida será disputada no Maracanã e pode ser a estreia de Hernán Crespo, que ainda não foi inscrito no BID por pendências com Zubeldía.