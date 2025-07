Lavieri: Abel está devendo em 2025; Palmeiras tem time para jogar mais

O Palmeiras tem time para jogar melhor do que na eliminação para o Chelsea no Mundial de Clubes, analisou o colunista Danilo Lavieri no Posse de Bola.

Segundo ele, Abel Ferreira ainda não conseguiu aproveitar todo potencial do elenco que tem em mãos.

O Palmeiras tem muito a trabalhar. O Abel Ferreira está devendo nessa temporada e precisa fazer um time que saiba criar melhor, que saiba colocar o Vitor Roque em mais condições.

O Vitor Roque corria sozinho com a bola contra o Chelsea no primeiro tempo, sozinho, não tinha aproximação, não tinha tabela, não tinha ninguém para tocar. Ele ficava correndo sozinho, muitas vezes aberto pela esquerda, que nem é o lugar que ele mais gosta de jogar, que é mais centralizado, mais de frente para o gol.

Então, o Abel está devendo nesse sentido, até porque o Palmeiras tem um elenco que pode jogar melhor do que está jogando nesta temporada.

Danilo Lavieri

Para o colunista, Abel errou na estratégia de jogo contra os Blues e pagou com um péssimo primeiro tempo da equipe, que foi para o intervalo em desvantagem.

O Palmeiras não jogou absolutamente nada no primeiro tempo, numa estratégia totalmente errada do Abel e numa postura muito ruim dos jogadores. Foi um primeiro tempo horrível e a impressão era que se o Chelsea apertasse um pouquinho mais, tinha feito dois, três a zero.

A verdade é que para o futebol que o Palmeiras praticou no primeiro tempo 1 a 0 ficou barato — o Palmeiras não fez absolutamente nada, foi muito ruim.

No segundo tempo, apesar de o Abel não ter feito troca, o time melhorou um pouquinho a postura e conseguiu pressionar mais o Chelsea no seu campo de defesa, conseguiu criar algumas oportunidades e empatou com o golaço do Estêvão.

Depois disso, criou uma ou outra chance, nada grande também, mas pelo menos conseguiu equilibrar o jogo e o Weverton parou de trabalhar. Até que saiu aquele gol, que para mim foi falha do Weverton.

Danilo Lavieri

