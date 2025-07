Lateral contra segredo do Chelsea para sucesso no Mundial: 'Força mental'

Responsável pelo chute que terminou no segundo gol do Chelsea contra o Palmeiras, o lateral francês Malo Gusto revelou o "segredo" do time inglês para estar nas semis da Copa do Mundo de Clubes.

Acho que, durante o torneio, a força mental foi o mais importante e é por isso que estamos felizes por estar na semifinal. [...] Mostramos isso em campo em todos os jogos que tivemos. Jogamos muitas partidas, então uma pode ser ruim e a outra pode ser muito melhor. O mais importante é lidar com isso e manter o foco no time, tentando dar o nosso melhor, para melhorar a cada partida. É isso que eu tento fazer. Malo Gusto, ao site oficial do Chelsea

O lateral elogiou o desempenho das equipes brasileiras e pediu atenção contra o Fluminense: "As quartas de final foram muito difíceis, as equipes estão indo muito bem nesta competição. Vamos jogar contra outro time [brasileiro] na semifinal, então precisamos ser nós mesmos, nos esforçar e tentar vencer".

Gusto também está de olho no título do Mundial de Clubes e deixou claro o resultado até agora "não é o suficiente": "Ainda temos uma semifinal para jogar, para tentar chegar à final e tentar ganhar este troféu. Agora só precisamos acreditar em nós mesmos e dar o nosso melhor".

Chelsea e Fluminense se enfrentam amanhã, às 16h (de Brasília), pela semifinal do Mundial. O vencedor terá pela frente PSG ou Real Madrid, que jogam na quarta, em mesmo horário.